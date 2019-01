Εχετε εφοδιαστεί με φάρμακα για το κρύο και τη γρίπη, έχετε πλήρη επάρκεια με απολυμαντικά χεριών και χαρτομάντιλα, αλλά έχετε εξετάσει πώς η διατροφή σας επηρεάζει την υγεία σας;

Η πλειοψηφία των ατόμων επιλέγουν να καταναλώσουν είτε ένα ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκαλιού ή/και ένα πιάτο κοτόσουπα, όταν αισθάνονται ότι τους κυριεύουν τα πρώτα συμπτώματα, αλλά αυτά δεν είναι τα μόνα τρόφιμα που μπορούν να βοηθήσουν να αποφευχθεί η ασθένεια.

Οι βιταμίνες A, C και E καθώς και άλλα θρεπτικά συστατικά που είναι σημαντικά για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, βρίσκονται σε μια ποικιλία τροφών όπως τα καρότα, τα αμύγδαλα και οι πιπεριές.

Το κλειδί για να παραμείνετε υγιείς είναι η ένταξη υγιεινών τροφίμων στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα μια ποικιλία φρούτων και λαχανικών, καθώς περιέχουν φυτοχημικές ουσίες που έχουν αντιφλεγμονώδεις, αντι-ιικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες και προάγουν την επιδιόρθωση των κυττάρων και την υγεία.

Δείτε παρακάτω 10 τρόφιμα που καταπολεμούν τη γρίπη, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθούν στην καταπολέμηση της γρίπης.

Έτσι θα μπορείτε να διαχειριστείτε ακόμα και τα χειρότερα εποχιακά κρυολογήματα.

Κόκκινες Πιπεριές

Συχνά, για να καταπολεμήσουμε την γρίπη, αυξάνουμε την πρόσληψη της βιταμίνης C, καθώς η βιταμίνη C όχι μόνο βοηθά στην καταπολέμηση της ασθένειας, αλλά μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα και τη διάρκεια των συμπτωμάτων. Νόστιμες και ευπροσάρμοστες, οι κόκκινες πιπεριές περιέχουν δύο φορές περισσότερη βιταμίνης C από τα πορτοκάλια και ταιριάζουν σε πληθώρα συνταγών, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού.

Καρότα

Περιέχουν β-καροτένιο, όπου αυτή η ένωση μετατρέπεται σε βιταμίνη Α στο σώμα, η οποία βοηθά στην αύξηση των Τ-λεμφοκυττάρων και την βελτιστοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Μπορείτε είτε να τα προσθέσετε στη σαλάτα, είτε σε οποιοδήποτε φαγητό ή ακόμα να τα καταναλώσετε και σαν σνακ.

Αμύγδαλα

Αυτός ο ιδιαίτερα δημοφιλής ξηρός καρπός αποτελεί καλή πηγή βιταμίνης Ε, η οποία συντελεί στην παραγωγή κυττάρων με ουσιαστικό ρόλο σε ειδικούς αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού. Καθημερινά συνίστανται μια χούφτα αμύγδαλα (15-20 κομμάτια) για το δεκατιανό ή απογευματινό σνακ μαζί με φρούτο ή γιαούρτι ή ακόμα και μόνα τους.

Γλυκοπατάτες

Όπως τα καρότα, έτσι και οι γλυκοπατάτες έχουν ένα πορτοκαλί χρώμα το οποίο δηλώνει την περιεκτικότητα τους σε β-καροτένιο, που μετατρέπεται σε βιταμίνη Α στο σώμα και βοηθά στην καταπολέμηση των αναπνευστικών λοιμώξεων. Χρησιμοποιήστε γλυκοπατάτες σε σούπες, σε σαλάτες και ως συνοδευτικό του κρέατος.

Κοτόσουπα

Έχει επίσης ήπιες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση της παραγωγής βλέννας και στην βελτίωση της κατάπτωσης όταν ο λαιμός μας είναι ερεθισμένος. Επίσης ένα από τα βασικά οφέλη αυτού του χειμερινού πιάτου μπορεί να είναι το πως μας κάνει να αισθανόμαστε. Επίσης, αυξάνει την προσωρινή θερμοκρασία του σώματος, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της λοίμωξης.

Σκόρδο

Οι ενώσεις θείου που εμπεριέχονται στο σκόρδο, έχουν αποδειχθεί ότι σκοτώνουν τους ιούς και μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη της ασθένειας. Χρησιμοποιείστε σκόρδο σε φαγητά όπως τα ζυμαρικά,το κρέας, τα όσπρια, τα λαδερά ακόμα και στις σαλάτες.

Τζίντζερ

Το φυτό τζίντζερ περιέχει μια φυσική συνθέτη ζιζανιοκτόνα ουσία, η οποία βρίσκεται στο φρέσκο φυτότζίντζερ, και μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της λοίμωξης. Έτσι η ρίζα του χρησιμοποιείται δίνοντας μια πικάντικη αίσθηση τόσο στα κυρίως όσο και στα συνοδευτικά πιάτα ενός γεύματος.

Σολωμός

Mια εξαιρετική πηγή Ω-3 λιπαρών οξέων καθώς και ιχθυελαίου, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Έτσι αυτό το λιπαρό ψάρι μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά ως κύριο πιάτο ή ως βασικό συστατικό σε μια σαλάτα.

Μανιτάρια

Περιέχουν σελήνιο, το οποίο βοηθά τα λευκά αιμοσφαίρια να παράγουν κυτοκίνες οι οποίες κρατούν μακριά την ασθένεια. Τα μανιτάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σούπες, σαλάτες, σάλτσες αλλά και σε πολλά ακόμα συνοδευτικά πιάτα.

Μαύρη Σοκολάτα

Οι υψηλές δόσεις κακάου που περιέχονται στη μαύρη σοκολάτα, συμβάλουν στην ανάπτυξη των Τ-κυττάρων και αυξάνουν την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αντιμετωπίζει επιτυχώς τη μόλυνση. Ωστόσο μην νομίζετε ότι είστε ελεύθεροι να φορτώσετε τον οργανισμό σας με γλυκά! Η μείωση της ζάχαρης και του αλκοόλ μειώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

Τελειόφοιτη Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr

