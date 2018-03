Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Athlone πραγματοποίησε μια μελέτη που επικεντρώθηκε στις επιδράσεις των διαφόρων φυσικών ελαίων στα κοινά βακτηρίδια που βρίσκονται στο στόμα μας.

Το λάδι καρύδας βγήκε ως η νούμερο ένα λύση για αυτά τα βακτήρια, κάτι που δεν αποτελεί εντελώς έκπληξη για όλους, καθώς η μελέτη αυτή είναι στην πραγματικότητα μια συνέχεια προγενέστερης εργασίας που έχει ανακαλύψει ότι η χώνεψη του γάλακτος κατέστησε δύσκολο για τον στρεπτόκοκκο να προσκολληθεί στο σμάλτο των δοντιών. (digested milk made it harder for Streptococcus mutans to stick to tooth enamel, στο πρωτότυπο. Αν έχετε καλλίτερη πρόταση απόδοσης, ευπρόσδεκτη!!)

Ένζυμο-μετατρέπει το λάδι καρύδας, στην οδοντόκρεμα του μέλλοντος

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κατανάλωση του λαδιού καρύδας αναστέλλει αποτελεσματικά την ανάπτυξη της πλειοψηφίας των κακών βακτηρίων που υπάρχουν στο στόμα μας. Έχει επίσης την ικανότητα να αναστέλλει την ανάπτυξη του στρεπτόκοκκου.

Για όσους δεν γνωρίζετε, ο στρεπτόκοκκος είναι στην πραγματικότητα ένα βακτήριο που παράγει ένα οξύ, το οποίο είναι ο κυριότερος λόγος που φθείρονται τα δόντια. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, επηρεάζει το 60-90% των παιδιών και την πλειοψηφία των ενηλίκων στις βιομηχανικές χώρες.

Όλοι γνωρίζουμε τις θεραπευτικές ιδιότητες του λαδιού καρύδας, αλλά παρ ‘όλα αυτά, πολλές διαφορετικές μελέτες που παρουσιάστηκαν σε συνεδρίαση της Εταιρείας Γενικής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Warwick, ισχυρίστηκαν ότι ένα ένζυμο που εμπεριέχεται στο λάδι καρύδας έχει την ικανότητα να εξαλείψει ακόμη και τον μύκητα Candida albicans, ο οποίος, εκτός των άλλων, προκαλείάφθες.

Ο Dr Damien Brady, από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Athlone στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, και ο επικεφαλής της έρευνας, δήλωσαν: «Η ενσωμάτωση του εν λόγω ενζύμου σε οδοντιατρικά προϊόνταστοματικής υγιεινής θα είναι μια ελκυστική εναλλακτική λύση για τα χημικά πρόσθετα, ιδιαίτερα καθώς λειτουργεί σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις. Επίσης, με την ολοένα και αυξανόμενη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, είναι σημαντικό να στρέψουμε την προσοχή μας σε νέους τρόπους για την καταπολέμηση των μικροβιακών λοιμώξεων.»

Αυτή η έρευνα μας βοηθάει πολύ όσον αφορά τη στοματική υγεία μας, αλλά οι επιστήμονες εξετάζουν επίσης τις επιπτώσεις της πέψη διάφορων προϊόντων, όπως και το λάδι καρύδας, στη γενική υγεία του εντέρου μας.

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι τα προϊόντα της ανθρώπινης πέψης εμφανίζουν αντιμικροβιακή δράση. Αυτό θα μπορούσε να έχει συνέπειες στο πώς τα βακτήρια αποικίζουν τα επιθηλιακά κύτταρα του πεπτικού σωλήνα, αλλά και στη γενική υγεία του εντέρου, » είπε ο Δρ Brady.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το λάδι καρύδας για καλύτερη στοματική υγεία

Είναι καιρός για σας να εξετάσετε την πιθανότητα του καθαρισμού των δοντιών σας, χρησιμοποιώντας μια κουταλιά λάδι καρύδας.

Ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να αντικαταστήσετε την οδοντόκρεμά σας με το λάδι καρύδας είναι επειδή είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και δεν περιέχειφθόριο ή άλλα τοξικά υλικά.

Χρήση

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στριφογυρίσετε μια κουταλιά έξτρα παρθένο λάδι καρύδας μέσα στο στόμα σας και το περάσετε και ανάμεσα από τα δόντια σας για το πολύ 15 με 20 λεπτά. Μην καταπιείτε το λάδι, δεδομένου ότι περιέχει όλα τα ανθυγιεινά μικρόβια του στόματός σας. Στο τέλος, φτύστε το και ξεπλύντε το στόμα σας με νερό.

Συνταγή Οδοντόκρεμας με λάδι καρύδας

Εδώ είναι μία φυσική οδοντόπαστα βασισμένη στο λάδι καρύδας που μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι:

2-3 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα

½ φλιτζάνι λάδι καρύδας

15-30 σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας

Παρασκευή:

Πρώτα απ ‘όλα, λιώστε το λάδι καρύδας, προσθέστε τα υπόλοιπα συστατικά και ανακατέψτε τα καλά.

Μόλις ετοιμαστεί το μείγμα, βάλτε το σε ένα γυάλινο βάζο και αφήστε το να κρυώσει. Χρησιμοποιήστε όπως θα χρησιμοποιούσατε την κανονική σας οδοντόκρεμα.

Πηγή: dailyhealthpost.com

Μετάφραση/Επιμέλεια: proionta-tis-fisis.com