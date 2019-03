Το σώμα μας είναι ο καθρέφτης της υγείας μας.

Οποιοδήποτε σημάδι μπορεί να υποδηλώσει και κάτι γι’ αυτήν. Σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγεται και το στόμα μας.

Σύμφωνα με ειδικούς του American Dental Association, κάποια σημάδια στα δόντια μας μπορεί να δείχνουν σοβαρή ασθένεια.

Μπορεί να φαίνονται ασήμαντα, αλλά από ότι φαίνεται, είναι σημάδι πεπτικής διαταραχής.

white-spots-on-their-teeth.jpg, by thalia

Τα αποχρωματισμένα σημάδια στα δόντια μας μπορεί να σημαίνουν ότι πάσχουμε από κοιλιοκάκη.

Πρόκειται για μία αυτοάνοση διαταραχή, που επηρεάζει το 1% των ανθρώπων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Celiac Disease Foundation.

Οι άνθρωποι με κοιλιοκάκη υποφέρουν από δυσανεξία στην γλουτένη, την πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σιτάρι, στη σίκαλη και στο κριθάρι. Το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να καταστρέψει τις πεπτικές δομές στο λεπτό έντερο και αυτό παρεμβαίνει στην δυνατότητα του σώματος να απορροφήσει ζωτικές θρεπτικές ουσίες, όπως το ασβέστιο.

Η έλλειψη ασβεστίου, με την σειρά της, προκαλεί υποπλασία οδοντικού σμάλτου, που είναι ο ιατρικός όρος για τις λευκές, κίτρινες και καφέ κηλίδες στα δόντια.

«Μπορείς να τα παρατηρήσεις στο 40-50% των ασθενών με κοιλιοκάκη», αναφέρει η Hilary Jericho, ειδική στη γαστρεντερολογία του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

Τα σημάδια εμφανίζονται όταν ο οργανισμός δεν απορροφά το ασβέστιο που χρειάζεται για δυνατά δόντια.

Μια επίσκεψη στον οδοντίατρο αντί για τον γαστρεντερολόγο μπορεί να βοηθήσει να ανακαλύψεις αν πάσχεις από κοιλιοκάκη, αναφέρει το National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease.

Οι λευκές κηλίδες στα δόντια συναντώνται κυρίως στα παιδιά, καθώς η έλλειψη θρεπτικών ουσιών επηρεάζει τον τρόπο που σχηματίζεται το σμάλτο των δοντιών.

Φυσικά, αυτά τα λευκά σημάδια δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κοιλιοκάκη.

Αν είναι συμμετρικά σε όλα τα δόντια, αν έχεις άφθες, κόκκινη γλώσσα και ξηρό στόμα, μπορεί να είναι και αυτά σημάδια κοιλιοκάκης.

Άλλα συμπτώματα είναι η διάρροια, το φούσκωμα, η καούρα, η κούραση και ο πόνος στις αρθρώσεις.

Συμβουλεύσου τον γιατρό σου πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο, όπως το να τρως τρόφιμα χωρίς γλουτένη, σύμφωνα με το Reader’s Digest.

via