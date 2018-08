Η τελευταία ανάρτηση της Ρίκας Βαγιάνη έγινε στις 30 Ιουνίου αλλά δεν έγραψε κάποιο ρητό ή μια σκέψη της άλλαξε μόνο τη φωτογραφία προφίλ της.

Η δημοσιογράφος επέλεξε να βάλει ένα μαύρο φόντο για φωτογραφία χωρίς κάποια λεζάντα και όταν την ρώτησαν τι συμβαίνει, εκείνη απάντησε: «Ι am fine. THERE IS JUST NO POINT» δηλαδή «Είμαι μια χαρά. Απλά δεν υπάρχει κανένα νόημα».

Δείτε την ανάρτησή της: