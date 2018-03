Η τραγουδίστρι, Charlotte Nielsen, κέρδισε το 1999 τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision εκπροσοπώντας την Σουηδία, με το τραγούδι "Take me to your heaven".

Εννέα χρόνια μετά επέστρεψε για να διαγωνιστεί και πάλι, αυτή τη φορά με νέο επίθετο, καθώς είχε παντρευτεί και με το τραγούδι "Hero".

Στο Βελιγράδι δεν την συνόδευσε ο σύζυγος της Nicola, ιδιοκτήτης ιταλικών εστιατορίων στην Στοκχόλμη καθώς επικαλέστηκε υποχρεώσεις με τη δουλειά του.

Η τραγουδίστρια παρακολουθούσε το σπίτι της από κλειστό κύκλωμα για την ασφάλεια των παιδιών.

Σύμφωνα λοιπόν με τα σουηδικά δημοσιεύματα, οι κάμερες αποδείχθηκαν μοιραίες για τον γάμο της αφού λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision είδε με τα μάτια της τον σύζυγο της να την απατά με μια άλλη γυναίκα.

Γυρνώντας πίσω στην πατρίδα της υπέστη νευρικό κλονισμό και νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική.