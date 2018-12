Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιόςς, Σόντρα Λόκε που έφυγε από τη ζωή πέθανε στις 3 Νοεμβρίου στο σπίτι της στο Λος Άντζελες μετά από καρδιακό επεισόδιο και δεν το είχε μάθει κανείς.

Η είδηση του θανάτου της δημοσιοποιήθηκε μόλις σήμερα για άγνωστους λόγους. Σύμφωνα με το το «Associated Press» η ηθοποιός υπέφερε από καρκίνο στο μαστό και στα κόκαλα.

Η Σόντρα Λόκε συμμετείχε σε έξι ταινίες του Κλιντ Ίστγουντ, όπως οι «The Outlaw Josey Wales»,«Dirty Harry» «Sudden Impact» και «Every Which Way But Loose».

ithopoios.jpg, by mariak

Να αναφέρουμε ότι ο Κλιντ Ίστγουντ και η Σάντρα Λόκε ήταν μαζί για 13 χρόνια. Η Λόκε γεννήθηκε στη Sandra Louise Smith και δούλευε σε ραδιοφωνικό σταθμό. Μετην υποκριτική αποφάσισε να ασχοληθεί όταν κέρδισε σε ένα τάλεντ σόου όταν έψαχναν να βρουν παρτενέρ για τον Άλαν Άρκιν στην ταινία «The Heart is a Lonely Hunter» το 1968.