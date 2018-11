Η Σταματίνα Τσιμιτσιλή στόλισε κι εκείνη με τη σειρά της το Χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τα τρία παιδιά της.

«It's this time of the year...», μας έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας με την ίδια να ποζάρει μπροστά από το στολισμένο δέντρο.

Δείτε τις φωτογραφίες: