H Κhloe Kardashian δημοσίευσε μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καθώς βλέπουμε τα παιδάκια των Kardashians να είναι καθισμένα σε μια κουβέρτα να απολαμβάνουν ένα «cupcake party».

Η ίιδια δημοσίευσε τη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό και τη σχολίασε, σχολιάζοντας:

"Cousin Cupcake Party!!! Keeping Up With The Kousins".

Δείτε τη χαριτωμένη φωτογραφία με μικρούλια: