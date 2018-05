Ένα πολύ αστείο βίντεο δημοσίευσε ο Νίκος Μουτσινάς για να δείξει την υποστήριξή του στην Ελένη Φουρέιρα καθώς την παριστάνει.

«@foureira είσαι υπερθεότητα!! Μπραααααβοοοοο!!! Η συνέχεια αύριο στο @athenscomedyfestival! See you there #fuego #foureiratheara», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο: