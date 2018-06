O ηθοποιός και μουσικός, Jackson Odell, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην κοιλάδα του San Fernando στην Καλιφόρνια, την Παρασκευή και ήταν μόνο 21 χρόνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του, ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι ύποπτο.

Ο Jackson Odell ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 12 ετών. Έγινε κυρίως γνωστός από τη σειρά του ABC, The Goldbergs και από την ταινία, JudyMoody and the Not Bummer Summer, ενώ συμμετείχε και στη δημοφιλή σειρά Μοντέρνα Οικογένεια. Επίσης, είχε γράψει πολλά τραγούδια για το soundtrack της ταινίας Forever Your Girl.