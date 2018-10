Η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου "The Favourite" έκανε αίσθηση στο Φεστιβάλ της Βενετίας, αποσπώντας τον Αργυρό Λέοντα (δεύτερο βραβείο), t;vra βρίσκεται στη λίστα με τα φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Τι γίνεται όμως με τις υπόλοιπες κατηγορίες; Η Fox Searchlights επιβεβαίωσε στο IndieWire πως θα τοποθετήσει την Olivia Colman στην κούρσα για την υποψηφιότητα του Α΄ Γυναικείου Ρόλου και τις Emma Stone και Rachel Weisz για εκείνη του Β΄ Γυναικείου Ρόλου. Βέβαια οι ψίθυροι ήθελαν την Colman —που κέρδισε το Βραβείο Γυναικείου Ρόλου στη Βενετία— να πηγαίνει στην κατηγορία του Β΄ Γυναικείου Ρόλου γιατί ο ανταγωνισμός εκεί είναι λιγότερο σκληρός και αυξάνονταν οι πιθανότητες να πάρει το βραβείο. Τελικά, φαίνεται πως το σενάριο αυτό δεν είχε τύχη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το Favourite θα βρει απέναντί του για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κάποιες από τις ακόλουθες: BlacKkKlansman (Spike Lee), Black Panther (RyanCoogler), Can You Ever Forgive Me? (Marielle Heller), First Man (Damien Chazelle), Green Book (Peter Farrelly), If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins), Leave No Trace (Debra Granik), Roma (Alfonso Cuaron) και A Star is Born (Bradley Cooper).

Για το Όσκαρ Σκηνοθεσίας ο Λάνθιμος θα συναγωνιστεί με μερικάπολύ καυτά ονόματα, όπως αυτά των Damien Chazelle (First Man), Ryan Coogler (Black Panther), Alfonso Cuaron (Roma) και Spike Lee (BlacKkKlansman).

Πηγή: people