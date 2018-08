Μπορεί ο Brad Pitt από τον Ιούνιο να έχει τακτική επικοινωνία με τα παιδιά του (Maddox, 17, Pax, 14, Zahara, 13, Shiloh, 12 και τα δεκάχρονα Knoxx και Vivienne) σύμφωνα με δικαστική απόφαση, αλλά η οικονομική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Angelina Jolie συνεχίζεται. Στις 7 Αυγούστου η 43χρονη ηθοποιός κατέθεσε στο δικαστήριο πως ο 54χρονος ηθοποιός δεν καταβάλει ουσιαστική διατροφή για τα παιδιά και ζήτησε ακρόαση για να λυθεί ο γάμος πριν την τελική οικονομική τους συμφωνία. Εκείνος απάντησε άμεσα καταθέτοντας στο δικαστήριο πως έχει πληρώσει περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια ως διατροφή ενώ δάνεισε στη Jolie και 8 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αγοράσει το σπίτι που μένουν τώρα, απαντώντας πως η κίνηση της Jolie ήταν μια προσπάθεια να χειραγωγήσει τα ΜΜΕ δημιουργώντας εντυπώσεις.

Η δικηγόρος της Jolie, Samantha Bley DeJean ανταπάντησε πως η επιθυμία της πελάτισσάς της είναι ο Pitt να καλύπτει το 50% των εξόδων των παιδιών, κάτι που δεν έχει γίνει. Και επισήμανε πως η Jolie θα πληρώσει τόκους για το δάνειο που πήρε προκειμένου να αγοράσει το αξίας 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων σπίτι τους στην Καλιφόρνια που στο παρελθόν ανήκε στον Cecille DeMille, τον iconic σκηνοθέτη/παραγωγό του αμερικανικού κινηματογράφου.

Το 2016 το Forbes είχε υπολογίσει τα κέρδη του καθένα μετά τη γνωριμία τους, εκτιμώντας στα 315,5 εκατομμύρια δολάρια του Pitt και στα 239 εκατομμύρια δολάρια της Jolie. Ακολούθησαν και άλλες μεγάλες οικονομικά συμφωνίες και για τους δύο καθώς εκείνος τώρα γυρίζει τη νέα ταινίτου Tarantino Once Upon A Time In Hollywood, ενώ η Jolie πρωταγωνιστεί στο Maleficent 2. Όμως, το κόστος ζωής των παιδιών τους είναι τεράστιο. Οι εσωτερικές νταντάδες υπολογίζονται σε 140.000 δολάρια το χρόνο, ενώ οι δάσκαλοι στα 100.000 δολάρια. Οι bodyguards αμείβονται με 150.000 δολάρια το χρόνο και οι ιδιωτικοί σεφ με περισσότερα από 100.000 δολάρια το χρόνο, ενώ απλά μια μετάβαση με ιδιωτικό αεροπλάνο από Το Λος Άντζελες στο Λονδίνο εκτιμάται στα 36.000 δολάρια. Όμως το δικαστήριο δεν πρόκειται να δικαιολογήσει όλα αυτά τα τρελά έξοδα, θα επικεντρωθεί στις ρεαλιστικές και λογικές ανάγκες των έξι παιδιών.

Ο Pitt με τη σειρά του απειλεί τη Jolie πως αν εξακολουθήσει να τον απομακρύνει από τα παιδιά του θα διεκδικήσει την κηδεμονία (ο Maddoxx ήδη κρίνεται αρκετά μεγάλος για να αποφασίσει ο ίδιος τη σχέση του με τον Pitt). Τελευταία εκείνος επισκέφτηκε τα παιδιά πολλές φορές στο Λονδίνο όπου η Angelina κάνει γυρίσματα, ενώ τα παιδιά πέρασαν μαζί του και μια εβδομάδα στο LA.

