H Eλένη Φουρέιρα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια αρκετά αποκαλυπτική φωτογραφία της.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε topless μπροστά από έναν καθρέφτη, φορώντας μόνο ένα καλσόν.

“Just be yourself because there is nothing sexier or more beautiful than that../Να είσαι ο εαυτός σου, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι ή όμορφο από αυτό”, σχολίασε στη λεζάντα της φωτογραφίας.