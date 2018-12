Πολλές αντιδράσεις προκάλεσε η φωτογραφία της Ιωάννας Τούνη που τη δείχνει να ποζάρει με μίνι φούστα και ανοιχτά πόδια στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο.

To μοντέλο απάντησε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε με ανάρτησή της: «Το συγκεκριμένο μέρος, πλέον είναι ένα από τα βασικά που πρέπει κάποιος να επισκεφθεί σε ταξίδι στο Βερολίνο… Ως «τουριστικό αξιοθέατο» λοιπόν, όλοι όσοι το επισκέπτονται βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες/βίντεο. Προς όλους όσους προσβλήθηκαν με την δική μου, μπορείτε να μην με ακολουθείτε πλέον ή αν σας προσβάλλω τόσο, ακόμη και να με μπλοκάρετε ! Ωστόσο, ακριβώς επειδή τυχαίνει να γνωρίζω ιστορία… Και ο λευκός πύργος στην Θεσσαλονίκη επί Τουρκοκρατίας ήταν φυλακές & λεγόταν «Κόκκινος Πύργος». Όνομα που πήρε από τους Έλληνες που βασανίστηκαν και πέθαναν εκεί. Δεν νομίζω να προβληματίζουν κανέναν οι άπειρες χαμογελαστές φωτογραφίες από τουρίστες( και μη) εκεί! Γενικά No drama please! Δεν προσπαθώ να περάσω κανένα μήνυμα ασέβειας ή βεβήλωσης! Αυτάααα! Φιλιά πολλά».

Η ανάρτησή της: