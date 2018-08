Ο προσωπικος μου φωτογραφος συνεχιζει... να εχει κεφια κ πολυ μερακι ❤️για “natural “ fotos @despina miraraki #vacation #holidays #elafonisos #island #nice #husband #swim #life #wonderful #wife #happiness #summer2018 #calzedonia #love#lovely #husband #happy

A post shared by Despina Miraraki (@despina_miraraki) on Aug 26, 2018 at 11:15am PDT