Η Kim Kardashian στο διαφημιστικό τρέιλερ από το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας του τηλεοπτικού ριάλιτι, «Keeping Up With The Kardashians» αποκάλυψε πως ο γιατρός της απαγόρεψε να βγάζει selfies.

«Το χέρι μου πονάει. Ξέχασα τον νάρθηκά μου», λέει η τηλεπερσόνα στην αδελφή της και στη μητέρα της.

Και στη συνέχεια προσθέτει: «Ο γιατρός λέει ότι μπορώ να κρατήσω το τηλέφωνό μου μόνον έτσι. Συνεπώς είμαι με την Πάξι να τραβά τις φωτογραφίες μου για να μπορώ να ξεκουράσω τα χέρια μου».