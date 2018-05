Η Μελίνα Ασλανίδου περνά τη καλύτερη φάση στη ζωή της στο πλευρό του αγαπημένου της, Βασίλη Μουντάκη.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην Κρήτη και αποφάσισε να κάνει μία εντυπωσιακή αλλαγή καθώς επισκέφτηκε το κομμωτήριο του αγαπημένου της στα Χανιά καθώς έγινε ξανθιά.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα του αγαπημένου μου Βασίλη Μουντάκη , ξεχωρίζουν γιατί έχουν στόχο έχουν όραμα και αγάπη σε αυτό που κάνουν ... εγώ όμως προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω για την υπέροχη αυτή αλλαγή και όλη την φροντίδα που έλαβα από όλη την ομάδα ... keep going!!!! You rock», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.