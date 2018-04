Η σύντροφός του Άνθιμου Ανανιάδη, Μαρία Νεφέλη Γαζή, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Ο ηθοποιός δεν κρύβει τη χαρά του και θέλησε να μοιραστεί μία φωτογραφία με τον μπέμπη του και σχολίασε: A little bit of heaven sent down to earth~ Were life begins and love never ends…#BabyT. (Λίγος παράδεισος ήρθε στη γη.. Όπου η ζωή αρχίζει η αγάπη ποτέ δεν τελειώνει).

Δείτε τη γλυκιά φωτογραφία που δημοσίευσε: