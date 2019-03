Η καθημερινή λήψη διατροφικών συμπληρωμάτων δεν βοηθά στην πρόληψη της εμφάνισης της κατάθλιψης, αποκαλύπτει μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα, η μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη του είδους της μέχρι σήμερα. Αντίθετα, η βελτίωση της διατροφής, ιδίως όταν είναι Μεσογειακή, μπορεί να βοηθήσει πιο αποτελεσματικά, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Μαρτζολάιν Βίσερ του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του 'Αμστερνταμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό JAMA (Journal of the American Medical Association), ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερους από 1.000 υπέρβαρους ανθρώπους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι θεωρούνταν ότι αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης (τα παραπανίσια κιλά έχουν συνδεθεί με μεγαλύτερη πιθανότητα σοβαρής κατάθλιψης).

Στη διάρκεια της μελέτης με την ονομασία The MoodFood, οι μισοί συμμετέχοντες έπαιρναν επί ένα έτος διατροφικά συμπληρώματα (φυλλικό οξύ, βιταμίνη D, ωμέγα-3 ιχθυέλαια, ψευδάργυρο, σελήνιο κ.α.), ενώ οι άλλοι μισοί ψευδο-συμπληρώματα (πλασίμπο). Διαπιστώθηκε ότι τα πραγματικά συμπληρώματα διατροφής δεν είχαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ό,τι τα εικονικά (πλασίμπο) για την πρόληψη της κατάθλιψης.

«Επειδή η κατάθλιψη είναι τόσο κοινό πρόβλημα, η εύρεση αποτελεσματικών και ευρέως διαθέσιμων τρόπων για την πρόληψη της σε επίπεδο πληθυσμού, αποτελεί σημαντικό στόχο. Η νέα μελέτη δείχνει με πειστικό τρόπο ότι τα διατροφικά συμπληρώματα δεν βοηθούν», δήλωσε ο καθηγητής ψυχολογίας Εντ Γουάτκινς του βρετανικού Πανεπιστημίου του Έξετερ.

Οι ερευνητές της έρευνας MoodFood κατέληξαν στο συμπέρασμα, όπως είπε η Βίσερ, ότι «μια υγιεινή διατροφή, ιδίως μεσογειακού στιλ, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, ψάρια, όσπρια και ελαιόλαδο, καθώς επίσης φτωχή σε κόκκινο κρέας και γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για την εμφάνιση κατάθλιψης. Ειδικά σε ανθρώπους με παχυσαρκία, η απώλεια βάρους μπορεί επίσης να οδηγήσει στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Αντίθετα, τα υπάρχοντα στοιχεία δεν υποστηρίζουν τη χρήση διατροφικών συμπληρωμάτων ως μέσο πρόληψης της κατάθλιψης».