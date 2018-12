Ο μέσος εργαζόμενος περνάει περίπου το 1/4 της εβδομάδας του στην δουλειά καθώς ξοδεύει το λιγότερο 40 ώρες εκεί. Αδιαμφισβήτητα όλοι θα ήθελαν ο χρόνος που περνάνε στη δουλειά να είναι πιο ευχάριστος, όμως πόσοι μπορούν να πουν ότι είναι πράγματι ευτυχισμένοι στη δουλειά τους; Σύμφωνα με έρευνες το 48% των εργαζομένων δηλώνει δυστυχισμένο στη δουλειά του. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να είναι η καλύτερη η ζωή μας στη δουλειά;

Ανάμεσα στους παράγοντες που κάνουν δυστυχισμένο έναν εργαζόμενο είναι η ανισορροπία μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής με το 48%, των εργαζομένων να νιώθουν πως δεν τους εκτιμούν αρκετά στην εργασία τους. Ενώ το 46% δεν αντέχουν την υποχρέωση που νιώθουν στο να απαντούν σε συναδέρφους καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας εξαιτίας των κοινωνικών δικτύων και των εφαρμογών.

«Η δουλειά μπορεί να αγχώδης αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί η ευτυχία», σημειώνει ο Zach Holmquist συνιδρυτής της Teem στο Business Insider. Αν και φαίνεται δύσκολο να αποκτηθεί είναι βασικό για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Για να αποφευχθεί η υπερκόπωση και να αυξηθεί η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα, διασφαλίστε πως δουλεύετε πραγματικά σε ένα περιβάλλον που μπορείτε να διαπρέψετε.

Οι 13 συμβουλές του Holmquist και άλλων ειδικών καριέρας για να είστε πιο ευτυχισμένοι στη δουλειά σας



1. Βάλτε πρώτα την επαγγελματική σας εξέλιξη

Ο Διευθυντής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Develop Intelligence Jillian Seijo, σημειώνει ότι όπως με πολλές εμπειρίες στη ζωή, το να είστε ευτυχισμένοι στη δουλειά υποδεικνύει και το πως βλέπετε πνευματικά τη δουλειά σας και τους ανθρώπους που δουλεύετε μαζί. Η επαγγελματική σας πρόοδος πρέπει να μπει πρώτη, γιατί η ευτυχία στη δουλειά είναι να ξέρεις ότι μπορείς να εξελιχθείς και να μάθεις νέα πράγματα μέσα στην εταιρεία που δουλεύεις. Η επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Από το να κάνετε κάποια επιπλέον μαθήματα εντός ή εκτός της επιχείρησης μέχρι το να μάθετε πως να είστε καλός διευθυντής.

2. Βρείτε το κίνητρο σας

Η Kira Nurieli, ιδρύτρια και διευθύντρια της Harmony Strategies Group δήλωσε ότι πολλοί εργαζόμενοι είναι δυστυχισμένοι στη δουλειά τους επειδή δεν έχουν ψάξει αρκετά τι είναι αυτό που τους δίνει κίνητρο από την αρχή. Έτσι η δουλειά τους χάνει κάθε έννοια αξίας και οι ίδιοι μετά από λίγο καιρό απομακρύνονται από την εργασιακή ομάδα. Σκεφτείτε πολύ πως καθορίζετε την ευχαρίστηση, την επιτυχία και την ολοκλήρωση στη δουλειά σας και δείτε πως αυτό αντιστοιχεί με αυτό που κάνετε στη δουλειά σας. Μπορεί αυτό που πραγματικά σας παρακινεί να μην το παίρνετε μαζί σας όταν ασχολείστε με κάποιο project ή συνεργάζεστε σε κάποια ομάδα.

3. Πραγματοποιήστε έλεγχο ενέργειας και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές

Για τις επόμενες τρεις ημέρες καταγράψτε ότι έχετε να κάνετε στη δουλειά και πέρα από αυτή και σημειώστε πότε κάτι από αυτά σας αδειάζει ή σας γεμίζει από ενέργεια. Όπως αναφέρει η Sarah Greenberg, εγκεκριμένη φυσιοθεραπεύτρια και αρχιπροπονήτρια στο Better Up, να συμπεριλάβετε και τις δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε όσο και αυτές που συμβαίνουν χωρίς να το θέλετε, όπως μερικοί χάνουν χρόνο διαβάζοντας όλα τα email που τους έχουν σταλεί και δεν έχουν διαβάσει από το περασμένο έτος. Μετά από 3 ημέρες εξετάστε τις σημειώσεις σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας αν υπάρχουν αλλαγές που θα μπορούσατε να κάνετε ώστε να μειωθεί το αίσθημα εξάντλησης που μπορεί να σας δημιουργεί.

4. Να κάνετε διαλείμματα 10-15 λεπτών

Πάρτε ένα διάλειμμα 10-15 λεπτών, είτε για να κάνετε διαλογισμό ή μια βόλτα, να τεντωθείτε, να ακούσετε μουσική ή απλά να ανοίξετε το ραδιόφωνο. Η Penelope Brackett της RiseSmart σημειώνει πώς επιτρέποντας στον εαυτό σας να έχετε περισσότερο χρόνο για εσάς, μπορεί να σας βοηθήσει να αισθανθείτε περισσότερο ενδυναμωμένοι και ενθουσιώδεις με την δουλειά σας, όπως επίσης και λιγότερο αγχωμένοι.

5. Να διατηρείτε έναν «φάκελο» χαμόγελου

Η Lauren McGoodwin, διευθ. Σύμβουλος και ιδρύτρια του Career Contessa και του The Salary Project, υπογραμμίζει την ανάγκη να εκτιμάμε τον εαυτό μας. Σταματήστε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με ξένους στο ίντερνετ και κρατήστε μια λίστα με όλα σας τα κατορθώματά, τα καλά λόγια που ακούσατε και τα ευχαριστώ που σας είπαν πραγματικοί άνθρωποι.

6. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας γιατί σας αρέσει να δουλεύετε εκεί

Υπενθυμίστε στον εαυτό σας γιατί ανυπομονούσατε να εργαστείτε εκεί που είστε από την αρχή. Η ιδρύτρια της E Powered Media Esther Gonzalez Freeman, σημειώνει ότι τις περισσότερες φορές είμαστε υπέρμετρα ενθουσιασμένοι που ξεκινήσαμε μια νέα δουλειά, αλλά ο περνάει ο καιρός και το άγχος αυξάνεται, ξεχνά τι ήταν αυτό που μας ενθουσίαζε στην αρχή.

7. Να φροντίζετε να ξεκουράζεστε και να έχετε ισορροπία

Δεν μπορούμε να βγάλουμε νερό από ένα άδειο ποτήρι. Η Shefali Raina από τη Νέα Υόρκη υπογραμμίζει ότι για να παραμείνετε ενεργητικοί, παραγωγικοί, εμπλεκόμενοι και πιο ευτυχισμένοι στη δουλειά είναι σημαντικό να έχετε σαν προτεραιότητα την ισορροπία και τα διαλείμματα. Με το να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να βάζουμε σε προτεραιότητα τον ύπνο, την ενυδάτωση, την διατροφή και την άσκηση μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι στη δουλειά μας.

8. Μην είστε εργαζόμενος 24/7

Ο Zach Holmquist, ιδρυτής της Teem δήλωσε: Αν δεν υπάρχει ανάγκη ή κάποια ιδιαίτερη συνθήκη οι εργαζόμενοι δεν πρέπει ποτέ ούτε να είναι αλλά ούτε και να νιώθουν πως είναι υποχρεωμένοι να είναι συνδεδεμένοι με την δουλειά τους 24 ώρες την ημέρα κάθε μέρα. Κανένας εργασιακός χώρος δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, και ειλικρινά δεν πρέπει να επικροτούμε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί την αίσθηση της συνεχούς δουλειάς. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να δημιουργούν ένα χαρούμενο εργατικό δυναμικό.

9. Χτίστε το δίκτυο ανθρώπων σας

Μερικές από τις πιο σοβαρές σχέσεις στις ζωές μας δημιουργούνται στη δουλειά. Χρειαζόμαστε φίλους, μέντορες, συμβουλάτορες και ιθύνοντες να μοιράζονται ιδέες, να μπορούμε να ζητάμε την βοήθεια ενός ειδικού, να μας κάνουν χαρούμενους, να μας βοηθούν να βρίσκουμε λύσεις και γιατί όχι; να ξεσπάμε ή να γιορτάζουμε μαζί τους στο τέλος της εβδομάδας.

Η συνιδρύτρια του Fireball Network, Deena Baikowitz επισημαίνει ότι με το χτίσιμο του δικού σας προσωπικού δικτύου ανθρώπου, αναπτύσσοντας σχέσεις με νόημα με ανθρώπους που θαυμάζετε και σέβεστε και θα υποστηρίξουν την επαγγελματική σας εξέλιξη και ενδιαφέρονται για την ευτυχία ας και θα σας υπερασπιστούν επίσης ως ανταπόδοση.

10. Συνδέστε τη δουλειά σας με τις αξίες σας

Να είσαι πιο ευτυχισμένος στη δουλειά, βοηθάει να συνδέσεις τις αξίες σου με την δουλειά σου, ακόμα και αν αυτή η εργασία δεν υπηρετεί κάποιο μεγάλο σκοπό. Μπορείτε να ζήσετε σύμφωνα με τις αξίες σας και αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει το να συμπεριφέρεστε καλά στους άλλους, να διδάσκετε του άλλους, να κάνετε την δουλειά σας με θετική διάθεση, να δίνετε τον καλύτερο σας εαυτό, να δουλεύετε σκληρά και το να τα κάνετε καλά για να είστε πρότυπο για τα παιδιά σας και να προσφέρετε στην οικογένειά σας. Όπως υπογραμμίζει η Diane Rosen, δικηγόρος και συνιδρύτρια της Compass Consultants: Κρατήστε αυτά τα ιδανικά στο μυαλό σας και θα δείτε πως προσφέρουν μια παραπάνω ευχαρίστηση στη δουλειά σας..

11. Περιορίστε τον χρόνο με αρνητικούς συνεργάτες

Η Rebecca Gebhardt της Rise Up Consulting προειδοποιεί για τους τοξικούς συνεργάτες στο γραφείο. Μερικοί άνθρωποι θα παραπονιούνται πάντα για την δουλειά και θα κουτσομπολεύουν συνεχώς στο γραφείο αλλά ποτέ δεν φεύγουν. Οπότε περιορίστε τον χρόνο με τους αρνητικούς συναδέρφους. Ξοδέψτε χρόνο με ανθρώπους που είναι θετικοί και προχωρούν. Αυτές είναι οι σχέσεις που πρέπει να καλλιεργήσετε γιατί θα σας ανταμείψει στο μέλλον.

12. Να μιλάτε πιο συχνά στον εργοδότη σας

Ο καλύτερος τρόπος για να είστε πιο ευτυχισμένος στη δουλειά είναι να μιλάτε πιο συχνά στον εργοδότη σας. Ο Dave Lane, CEO της Inventiv τονίζει πώς «Μπορεί στην αρχή να είναι άβολο, αλλά μιλώντας με τον εργοδότη σας μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε ευκαιρίες για να έχετε ένα πιο θετικό αντίκτυπο στην εταιρεία. Μάθετε τα ενδιαφέροντά του και τι θα ευχόταν να πραγματοποιηθεί και τι θα μπορούσατε να κάνετε εσείς για να τον βοηθήσετε».

13. Απορρίψτε την λογική «σωστού» εναντίον «λάθους»

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Επίλυσης Συγκρούσεων, Steven Dinkin μας καλεί να «ξεκολλήσουμε» από όρους σωστό και λάθος. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει: «Οι απόψεις και τα συναισθήματά σας είναι σημαντικά και αυτό ισχύει προφανώς και για τον αντίπαλό σας, Αφήστε τον εγωισμό σας, η αστική ευγένεια σημαίνει να δείχνετε ευγένεια και σεβασμό απέναντι στους άλλους που σκέφτονται διαφορετικά από εσάς. Αναπνεύστε και πάρτε τον χρόνο σας να σκεφτείτε πριν μιλήσετε. Μετά προσπαθήστε να είστε συγκαταβατικοί από το να προσπαθείτε να αποδείξετε όλη την αλήθεια γιατί κανείς άλλος δεν το κάνει».

economistas.gr