Σε μια...Ισραηλινή "Συνήγορο" που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στην απονομή δικαιοσύνης και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσφέρει εδώ και πενήντα χρόνια τις υπηρεσίες της σε Παλαιστίνιες φεμινίστριες και φονταμενταλιστές, σε ειρηνικούς διαδηλωτές και ένοπλους μαχητές, απένειμε το "Χρυσό Αλέξανδρο" το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε απόψε .

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο "Συνήγορος" διάρκειας 110' λεπτών σε σκηνοθεσία της Ρέιτσελ Λι Τζόουνς και του Φιλίπ Μπελές (παραγωγή Ισραήλ, Καναδά και Ελβετίας) έλαβε επίσης και το βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI .

Ο «Χρυσός Αλέξανδρος» συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ .

- Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ: "Ταξιδιώτης του μεσονυχτίου" σε σκηνοθεσία του επικηρυγμένου από το καθεστώς των Ταλιμπάν Αφγανού Χασάν Φαζιλί . Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 86 λεπτών είναι παραγωγή ΗΠΑ, Κατάρ, Καναδά και Ηνωμένου Βασιλείου.

Την Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απάρτιζαν οι : 'Αλι Ντερκς, ιδρύτρια και πρώην διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του 'Αμστερνταμ (Ολλανδία), Ελίζαμπεθ Κλινκ, ερευνήτρια και παραγωγός (Καναδάς), Σέρζι Ντολαντέ, διευθυντής του MEDIMED (Ισπανία), Παναγιώτης Ευαγγελίδης, σκηνοθέτης και σεναριογράφος (Ελλάδα) και Σίμον Λέρεν Βίλμοντ, σκηνοθέτης (Δανία).

Το 21ο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ διήρκησε 10 μέρες με εκατοντάδες προβολές 228 ταινιών ντοκιμαντέρ που παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές σημειώνοντας πολλαπλές sold-out προβολές στις αίθουσες .

- Η κριτική επιτροπή για το διαγωνιστικό τμήμα Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) που αποτελούσαν οι: Αρετή Λεοπούλου, επιμελήτρια εκθέσεων, ιστορικός Τέχνης (Ελλάδα), Ολιβιέ Σεμονέ, sales agent (Γαλλία) και Σύλλας Τζουμέρκας, σκηνοθέτης (Ελλάδα) απένειμε το βραβείο ντοκιμαντέρ εικονικής πραγματικότητας το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ (ποσό που προσφέρει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου) , απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ VR: "Ωδικό πτηνό" σε σκηνοθεσία Λούσι Γκρίνγουελ (Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο). Το ντοκιμαντέρ διάρκειας μόλις 20΄ μεταφέρει τους θεατές στο νησί Καουάι το 1984 και σε μια ρέπλικα ενός πυκνού δάσους γεμάτου με πολύχρωμα πουλιά όπου το τελευταίο μαυροπούλι με κίτρινα πούπουλα στα πόδια και υπέροχο κελάηδημα απειλείται σε βαθμό εξαφάνισης.

- Το Βραβείο Κοινού Fischer που αφορά σε ταινίες άνω των 50' απονεμήθηκε στην ελληνική παραγωγή "Η μπάντα" σε σκηνοθεσία Νίκου Ασλανίδη (Ελλάδα) , και στο Ισπανικό ντοκιμαντέρ "Η σιωπή των 'Αλλων" σε σκηνοθεσία της Αλμουδένα Καρασέδο και Ρόμπερτ Μπέιχαρ .

- Το Βραβείο Κοινού Fischer που αφορά σε ταινίες κάτω των 50' απονεμήθηκε στην ελληνική παραγωγή "Τα καναρίνια" σε σκηνοθεσία Γιώργου Κυβερνήτη και για ξένη στο ντοκιμαντέρ "Χτες/Αύριο" σε σκηνοθεσία Ραούλ Ρίμπενμπαουερ.

- Το βραβείο του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων "ανθρώπινες αξίες" απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ "Σ' επαφή" σε σκηνοθεσία Πάβελ Ζιμίλσκι (Πολωνία, Ισλανδία).

Η ΕΡΤ, απένειμε φέτος δυο βραβεία. Το πρώτο βραβείο της, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ, στο ελληνικό ντοκιμαντέρ άνω των 50 λεπτών που απέσπασε το βραβείο κοινού Fischer. ( "Η μπάντα" σε σκηνοθεσία Νίκου Ασλανίδη (Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στην αυτοβιογραφία του Γιάννη Παπαδόπουλου, που ήταν μέλος της μπάντας του Δήμου Κερασούντας η οποία κατά την περίοδο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, «επιστρατεύτηκε» και έπαιζε εμβατήρια κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Την αποτελούσαν 13 Έλληνες και τρεις Τούρκοι, οι οποίοι στο τέλος σφαγιάστηκαν. Ο μόνος που επέζησε ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος).

Το βραβείο Doc on Air (για το καλύτερο project του EDN Docs in Thessaloniki για διεθνή συμπαραγωγή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ντοκιμαντέρ EDN, που κρίνεται από την επιτροπή του EDN και αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, το οποίο χορηγείται από την ΕΡΤ) απονεμήθηκε στο project: "Intimate Outsiders" σε σκηνοθεσία Roser Corella, παραγωγή Roser Corella, Ana Catalá, Moving Mountains Films (Γερμανία).

- Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απένειμε το βραβείο του αξίας 3.000 ευρώ (για ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη του Ελληνικού Προγράμματος διάρκειας άνω των 50 λεπτών, που πραγματοποιεί την ελληνική του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, στο ντοκιμαντέρ) στην ταινία "Απολιθώματα" σε σκηνοθεσία Πάνου Αρβανιτάκη (Ελλάδα)

- Το βραβείο αξίας 3.000 ευρώ σε project που συμμετέχει στο πρόγραμμα Agora Docs in Progress. Το βραβείο απονέμεται στο project:"54ο Δημοτικό Σχολείο" σε σκηνοθεσία και παραγωγή Δήμητρας Κουζή - Ελλάδα (Kouzi Productions).

- Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονεμήθηκε το ντοκιμαντέρ "γυναικεία ηδονή" σε σκηνοθεσία Μπάρμπαρα Μίλερ (Ελβετία, Γερμανία) και το Βραβείο της WWF που απονέμεται σε ταινία της ενότητας «Περιβάλλον», με θέμα το περιβάλλον και την αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, στο ντοκιμαντέρ "Σογιαλισμός" σε σκηνοθεσία Ενρίκο Παρέντι και Στέφανο Λιμπέρτι (Ιταλία)

- Η φετινή τριμελής κριτική επιτροπή της FIPRESCI (Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου) εκτός από τη "Συνήγορο" , ως καλύτερο ελληνικό ντοκιμαντέρ που συμμετείχε στο Διεθνές Πρόγραμμα του φεστιβάλ βράβευσε την ταινία της Μαριάννας Οικονόμου "Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες".

- Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου τέλος, απένειμε το βραβείο της στο ντοκιμαντέρ:"Τα 4 επίπεδα της ύπαρξης" σε σκηνοθεσία Ηλιάνας Δανέζη (Ελλάδα).

- Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του Women in Film & Television απονέμεται σε γυναίκα σκηνοθέτρια ταινίας που προβάλλεται στο Επίσημο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ και προωθεί μη στερεοτυπικές αντιλήψεις του φύλου απονεμήθηκε στην Μπάρμπαρα Μίλερ για το ντοκιμαντέρ #γυναικεία ηδονή (Ελβετία, Γερμανία).

- Το Mermaid Award - ένα ανεξάρτητο βραβείο για την καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, δόθηκε στο ντοκιμαντέρ με τίτλο : "Ίρβινγκ Παρκ" σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Ευαγγελίδη (Ελλάδα), ενώ ειδική μνεία δόθηκε στο ντοκιμαντέρ:" Ο μπαμπάς μου είναι ο αδελφός της μαμάς μου" σε σκηνοθεσία Βαντίμ Ίλκοφ (Ουκρανία).

- Τα βραβεία νεότητας φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης (η επιτροπή απαρτίζεται από έξι φοιτήτριες και φοιτητές) απονεμήθηκαν στα ντοκιμαντέρ "Make the Economy Scream" σε σκηνοθεσία 'Αρη Χατζηστεφάνου (Ελλάδα) και ( ειδικό βραβείο της επιτροπής) στο ντοκιμαντέρ "Το Συκόσπιτο" του Πίτζι Καμπούρογλου (Ελλάδα)