Τα μυστικά της ελληνικής γαστρονομίας αποκαλύπτονται στις 5 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου φιλοξενείται το πρώτο διεθνές συνέδριο με θέμα τον πλούτο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μαγειρικής τέχνης στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα συνέδριο με σύνθημα το «Greektastebeyondborders», που φιλοδοξεί να ανοίξει νέους δρόμους για την ελληνική γεύση. Το Πρακτορείο συναντά τον Φίλιππο Κούτρα, που διοργανώνει το συνέδριο, με την πεποίθηση –όπως λέει- ότι «έφτασε η ώρα η ελληνική γαστρονομία και τα προϊόντα μας να κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει στο διεθνές στερέωμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα κερδίσουν όλοι: η χώρα, οι επιχειρήσεις, οι εμπλεκόμενοι φορείς, το ελληνικό brand».



Τι είναι λοιπόν, το «Greektastebeyondborders», τον ρωτούμε.

«Με επικοινωνιακό moto το “Greek taste beyond borders” το 1st International Hellenic Gastronomy Conference 2018 έχει ως όραμα να δημιουργήσει ένα ισχυρό network ποιοτικών επιχειρήσεων B2B, με σκοπό την παγκόσμια προβολή τους και κατ’ επέκταση την προβολή του τουριστικού ελληνικού προϊόντος. Το 1st International Hellenic Gastronomy Conference 2018 ενώνει για πρώτη φορά την ελληνική επιχειρηματικότητα στον χώρο της γαστρονομίας και του τουρισμού, μέσω ενός σύγχρονου forum με διεθνή χαρακτήρα», μας απαντά ο κ. Κούτρας.



Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα των υπουργείων Τουρισμού και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αλλά και της ΠΟΕΣΕ-Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων, με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων από τον χώρο της γαστρονομίας και του τουρισμού, με στόχο «να τοποθετήσει την ελληνική επιχείρηση και την ελληνική γαστρονομία με μεγάλες αξιώσεις στον παγκόσμιο χάρτη», όπως αναφέρει ο διοργανωτής.



«Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, προσωπικότητες και εταιρίες, έχουμε ένα κοινό όραμα: να χτίσουμε ένα θεσμό ο οποίος θα μπορέσει να δημιουργήσει δομές εξωστρέφειας και προβολής της Ελλάδας και του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της – η γαστρονομία είναι τέτοιο – σε όλες τις Ηπείρους», δηλώνει στο Πρακτορείο ο Φ. Κούτρας, προσθέτοντας ότι «τα οφέλη για τους συνέδρους θα είναι μεγάλα από τη στιγμή που η συμμετοχή θα είναι από 50 χώρες του κόσμου και θα παραστούν σαν ομιλητές πολύ σημαντικές προσωπικότητες της παγκόσμιας γαστρονομίας, όπως και ο Ρώσος Leonid Gelibterman "Member of the Advisory Board of the United Nations World Tourism Organizations (UNWTO) Gastronomy Network" , μια ισχυρή αναγνωρισμένη προσωπικότητα ειδικού συμβούλου του παγκόσμιου network της τουριστικής γαστρονομίας, ο οποίος θα κάνει και την εναρκτήρια ομιλία».



Για τη θεματολογία του συνεδρίου, ο διοργανωτής μας λέει ότι «οι κύριες ενότητες είναι: Ελληνική Γαστρονομία, Παράδοση και Πολιτισμός, Η Σημασία της τοπικής Ελληνικής Κουζίνας στη διεθνή Γαστρονομία, Διατροφολογική αξία της Ελληνικής Γαστρονομίας – Ο πλούτος της Ελληνικής Γης, Η επίδραση της Ελληνικής Γαστρονομίας Στον Τουρισμό, Το σύγχρονο εστιατορικό marketing & management, Τάσεις Marketing και Branding της Ελληνικής Γαστρονομίας, Πώς να δημιουργήσετε ένα ισχυρό Brand Name, Πώς να δημιουργήσετε επιτυχημένες στρατηγικές Μάρκετινγκ, Παραγωγοί και Παγκόσμια Αγορά, Τα μυστικά της επιτυχημένης επιχείρησης από αληθινές περιπτώσεις. Παράλληλα θα γίνουν συζητήσεις για τις νέες τεχνικές και ορίζοντες της ελληνικής γαστρονομίας, για το πώς Έλληνες παραγωγοί δικτυώνονται με εστιατόρια κύρους, τις νέες τεχνικές management εστιατορίων, τους παραγωγούς και την παγκόσμια αγορά, τον οίνο, τον συνδυασμό της ελληνικής κουζίνας με τη διεθνή, τη συμβολή του Έλληνα εστιάτορα του εξωτερικού στην ελληνική γαστρονομία, το Consulting εστιατορίων, τις στρατηγικές δικτύωσης και τις ευκαιρίες για Franchise».

Η εκκίνηση γίνεται στις 22 Ιανουαρίου στο Ekali Club με συνέντευξη Τύπου, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς και οι προσωπικότητες που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία. Για περισσότερες πληροφορίες www.greektastebeyondborders.com

Οι συντελεστές της προσπάθειας:

Διεθνείς Chef : Ηλίας Μαμαλάκης , Νταϊάνα Κόχυλα , Κώστας Σπηλιάδης , Βαγγέλης Δρίσκας , Άρης Τσανακλίδης , Γιάννης Μπαξεβάνης , Ντίνα Νικολάου , Μάνος Μακρυγιαννάκης , Γιάννης Στανίτσας , Σταμάτης Τσίλιας , Γιάννης Σολάκης , Ζαν Λουί Καψαλάς , Διονύσης Παπανικολάου , Χρήστος Τζιέρας , Αξιώτης Παράσχος , Γκίκας Ξενάκης , Δημήτρης Κονταράτος , Στέλιος Ιωαννίδης , Ευριπίδης Γκόγκος , Τάσος Ντούμας , Βαγγέλης Μπελτζενίτης .

Σύμβουλοι Τουρισμού - Τομέας τουριστικής γαστρονομίας: Γιάννης Γεωργακάκης, Πολυχρόνης Γριβέας , Θεόφιλος Κυρατσούλης , Χριστίνα Πουτέτση , Απόστολος Ελευθερόπουλος.