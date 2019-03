Συνολικά έξι εταιρείες εκδήλωσαν μη δεσμευτικό ενδιαφέρον στο πλαίσιο του δεύτερου Διαγωνισμού για την πώληση των δύο λιγνιτικών εταιρειών της Δ.Ε.Η.

Όπως αναμενόταν το "παρών" έδωσαν όλοι οι συμμετέχοντες στην πρώτη διαγωνιστική διαδικασία πλην της τσεχικής EPH, ενώ στη λίστα των ενδιαφερομένων προστέθηκε ακόμη μία κινεζική εταιρεία, η China Western Power Industrial. Πιο αναλυτικά μη δεσμευτικό ενδιαφέρον εκδηλώσαν οι (με αλφαβητική σειρά):

1. BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (CONSORTIUM)

2. CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL Co LTD

3. SEV.EN ENERGY AG – INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED (CONSORTIUM)

4. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

5. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι σύμβουλοι της Δ.Ε.Η Α.Ε. αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν το πόρισμά τους προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Η Διοίκηση της ΔΕΗ εκφράζει την ικανοποίηση της και την προσδοκία της ότι με αυτή τη συμμετοχή και ενδιαφέρον θα υπάρξει ουσιαστικός διαγωνισμός και θετική έκβαση της διαδικασίας αποεπένδυσης.