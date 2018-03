Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας που οργάνωσε η Kαπα Research σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για τον ελληνισμό της διασποράς παρουσιάστηκαν σε μια ειδική εκδήλωση που έγινε την Πέμπτη το απόγευμα στην αμερικανική πρωτεύουσα.



Η έρευνα, «Global Survey on Hellenism and Research in Five Continents», προσπαθεί να σκιαγραφήσει το προφίλ των Ελλήνων της Διασποράς, εστιάζοντας πάνω στις βασικές αντιλήψεις που δομούν την ταυτότητα τους.



Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε ο αναλυτής της Καπα Research Γεράσιμος Ρουτζούνης, ενώ το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Γέροντας Αμερικής κ. Δημήτριος, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτικής που ερμήνευσαν τα αποτελέσματα ως «θετικά» και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για το μέλλον.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΠΑ RESEARCH

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, Harvard University

Ουάσινγκτον, 29 Μαρτίου 2018



Το προφίλ των Ελλήνων της Διασποράς

Οικονομικά ενεργοί, μεσαίας και ανώτερης τάξης, οικονομικά εύρωστοι, και τεχνολογικά καταρτισμένοι

Ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και αισιόδοξοι για το μέλλον

Θρησκευόμενοι και σχετικά κοντά στην Εκκλησία

Υπέρ της Δύσης (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ), της ελεύθερης αγοράς, κεντρώοι και κοινωνικά φιλελεύθεροι

Νομοταγείς πολίτες, δείχνοντας υψηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας διαμονής τους



Τι ενώνει τους Έλληνες ανά τον κόσμο;

Πολιτιστική κληρονομιά, Ιστορία, και φυσική ομορφιά

Εθνική υπερηφάνεια & ένα βαθύ αίσθημα του ανήκειν στον Ελληνισμό

Η γλώσσα – συχνή χρήση των ελληνικών

Οικογένεια – διατήρηση της γλώσσας, της Ιστορίας και της ελληνικής κουλτούρας ανάμεσα στις γενιές

Ορθοδοξία

Επανάσταση στην τεχνολογία και την επικοινωνία

Ελληνική κουζίνα

Η ελληνική οικονομική κρίση – αίσθημα ανησυχίας και ευθύνης να βοηθήσουν



Ποιες λέξεις περιγράφουν τον Ελληνισμό σήμερα;

Θεοί, ήρωες, φιλόσοφοι, ποιητές, μέρη, μουσικές και αξίες που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, τις χρονικές περιόδους, τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συστήματα.



Διαδεδομένες αντιλήψεις που αμφισβητούνται από τα στοιχεία:

«Ο Ελληνισμός έχει αποδυναμωθεί από την οικονομική κρίση»

Ο Ελληνισμός, ένα από τα πιο δυνατά brand name στον κόσμο, με τεράστια αντοχή σαν να είναι πάνω από κρίσεις και οικονομικών και πολιτικών συστημάτων. Ταλαιπωρείται από βάσανα αλλά δεν κινδυνεύει από αφανισμό και καταστροφή.



Ένας συμπαγής και φανταστικά ανθεκτικός μύθος ενώνει τους Έλληνες. Ο Παρθενώνας με τη Θάλασσα και τον Οδυσσέα, η Θρησκεία με την Οικογένεια τους Ήρωες και τη Φιλοσοφία, συγκροτούν έναν ταυτόχρονα υψηλό ΚΑΙ λαϊκό ελληνικό πολιτισμό. Μια άτρωτη «κάψουλα» που ταξιδεύει στους αιώνες.



«Το τελευταίο κύμα μετανάστευσης Ελλήνων στο εξωτερικό (2010-2017) αποτελεί εθνική καταστροφή»

Ο ίδιος ο όρος brain-drain υπονοεί «πληγή ανοιχτή»

Υποτιμάται έτσι το γεγονός ότι η ελληνική ιστορία είναι στενά συνυφασμένη με το φαινόμενο της διασποράς: η έμφυτη ανάγκη του έθνους για επιβίωση - ατομική και συλλογική - δημιουργεί διασπορά.

Ακόμη και εκείνοι που έφυγαν από τη χώρα μετά το 2010 παραμένουν περήφανοι Έλληνες, αισιόδοξοι, προσαρμοστικοί, ανταγωνιστικοί, σέβονται και συνδιαλέγονται με τους τοπικούς πληθυσμούς - διατηρώντας ωστόσο τη μοναδική εθνική τους ταυτότητα.

Θα μπορούσαν οι σημερινές εγχώριες κρατικές δομές και θεσμοί, κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, να ενσωματώσουν-καλύψουν τις δεξιότητες και τις φιλοδοξίες των νέων που επέλεξαν τη φυγή;



«Η παγκοσμιοποίηση διαβρώνει την εθνική ταυτότητα»

Η τεχνολογική άνοιξη, η επανάσταση σε επικοινωνίες και μεταφορές – όλα εν πολλοίς αποτελέσματα των παγκοσμιοποιημένων οικονομιών – επιδρούν περισσότερο ως μέσα διατήρησης και συνοχής των κατακερματισμένων εθνικών ταυτοτήτων παρά ως μέρη ενός ευρύτερου διαβρωτικού ρεύματος.