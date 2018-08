Οι τοποθεσίες που βλέπουμε στο σινεμά ή την τηλεόραση μπορεί μερικές φορές να είναι τόσο εκπληκτικές ώστε να “κολλάνε” στο μυαλό μας ως ένα από τα καλύτερα μέρη της ταινίας.

Ο βρετανικός ΟΤΑ On The Go Tours αποκάλυψε ότι το Beverly Hills είναι η τοποθεσία που έχει εμφανιστεί περισσότερο από κάθε άλλη στο Instagram. Όπως φάνηκε στο διαχρονικό “Pretty Woman” της δεκαετίας του ‘90, αλλά και στην ταινία επιστημονικής φαντασίας “Terminator 3: Rise of the Machines”, το Beverly Hills κατακτά την κορυφαία θέση στη λίστα με τις πιο Instagrammed τοποθεσίες που εμφανίστηκαν σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, με 3,9 εκατ. hashtags.

Tο “Pretty Woman” του 1990 είναι η ταινία που κατάφερε να ανεβάσει αυτόν τον προορισμό του Λος Άντζελες ως τον πιο Instagrammed προορισμό, με σκηνές όπως η πρωτοαγωνίστρα Julia Roberts να διασχίζει κατά μήκος τη Rodeo Drive, όπου έκανε τα ψώνια της

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το ιδανικό μέρος για ένα οδικό ταξίδι με θέμα τις ταινίες: Οκτώ από τις κορυφαίες δέκα τοποθεσίες που εμφανίστηκαν στη λίστα με τους πιο πολυφωτογραφισμένους στο Instagram προορισμούς του σινεμά ή της τηλεόραση βρίσκονται στις ΗΠΑ και περιλαμβάνουν σκηνές από το “Jaws”, το “American Horror Story”, το “Planet of the Apes” και, φυσικά, το “Forrest Gump”.

Τρεις τηλεοπτικές σειρές έχουν επίσης μια θέση στη λίστα: Τα “Game of Thrones”, “Angels and Demons” και “American Horror Story”, καταλαμβάνοντας τις θέσεις 3, 8 και 11 αντίστοιχα.



Στην 11η θέση είναι το Murder House στο Los Angeles των ΗΠΑ (“American Horror Story”), στην 12η η Σκιάθος με το “Mamma Mia”, στην 13η η Malibu Beach στη Φλόριντα (“Planet of the Apes”), στη 14η το Glencoe στη Βρετανία (“Skyfall”), στη 15η το Wadi Rum στην Ιορδανία (“Lawrence of Arabia”), στη 16η το Tikal στη Γουατεμάλα (“Star Wars: Episode IV”), στη 17η το κάστρο Neuschwanstein στη Γερμανία (“Chitty Chitty Bang Bang”), στη 18η το Angkor Thom στην Καμπότζη (“Lara Croft: Tomb Raider”), στη 19η το Matamata στη Νέα Ζηλανδία (“Lord of the Rings”) και στην 20ή το Ait Benhaddou στο Μαρόκο (“Gladiator”).