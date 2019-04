Σε ένα συναρπαστικό ματς, ο Ηρακλής νίκησε με 3-2 σετ τον Φοίνικα Σύρου και προκρίθηκε στον τελικό του Σαββάτου (20/4, 20.15), στον οποίο θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Σε ένα ψυχοφθόρο ημιτελικό, ο Ηρακλής κέρδισε 3-2 (23-25, 25-20, 22-25, 25-23,15-8) τον Φοίνικας Σύρου και θα αντιμετωπίσει στις 8.15 (ΕΡΤSports) τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Φάιναλ Φορ Κυπέλλου ανδρών, στην Ιεράπετρα.

Ένας τελικός με ενδιαφέρον, μετά τα όσα συνέβησαν στα πλέι οφς, όπου ο Ηρακλής κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στον Φέργκιουσον, γι αυτό και στις φανέλες τους γράφουν μπροστά "we are Ferguson" και πίσω "Say no to racism".