Μετά από 23 χρόνια, η γιορτή του ελληνικού μπάσκετ επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, με το Αλεξάνδρειο να φιλοξενεί το εφετινό All Star Game το διήμερο 9-10/2/2019.

Aναλυτικά οι αποφάσεις του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ:

«Στην σημερινή (15/11) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ αποφασίστηκε η διεξαγωγή του 23ου All Star Game στην Θεσσαλονίκη και στο Αλεξάνδρειο το διήμερο 9-10 Φεβρουαρίου 2019. Το All Star Game επιστρέφει στην «Μητρόπολη του Μπάσκετ» ύστερα από 23 χρόνια και την διεξαγωγή στο Αλεξάνδρειο του 5ου στην ιστορία «Αγώνα των Αστεριών του Ελληνικού Πρωταθλήματος» στις 14 Δεκεμβρίου 1996.

Αποφασίστηκε, επίσης, η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνδέσμου για τις 3 Δεκεμβρίου με θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού.

Εγκρίθηκε ακόμη η πρόταση της εταιρείας Genius Sports για την παραχώρηση για πρώτη φορά από τον ΕΣΑΚΕ του δικαιώματος εκμετάλλευσης των επίσημων στατιστικών της Betshop Basket League με την παράλληλη απόκτηση από τον ΕΣΑΚΕ της πλατφόρμας στατιστικών της Genius Sports.

Η Genius Sports είναι επίσημος και αποκλειστικός διανομέας δεδομένων και στατιστικών παγκοσμίως της FIBA, της Euroleague, του NCAA, της Premier League, της Bundesliga και άλλων δημοφιλών πρωταθλημάτων».