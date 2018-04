To NBA δημοσιοποίησε ένα βίντεο με τις 50 καλύτερες φάσεις της regular season. Από το βίντεο εκτός τα μεγαθήρια Λεμπρόν κλπ, δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Έλληνας άσος, Γιάννης Αντετοκούμπο.

Συγκεκριμένα αναφέρει "Enjoy the best 50 plays from the 2018 NBA regular season, featuring LeBron James, Giannis Antetokounmpo, James Harden, and more".

"Απολαύστε τις 50 καλύτερες φάσεις της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ για το 2018, με την συμμετοχή των Λεμπρόν Τζέιμς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζέιμς Χάρντεν και πολλούς ακόμα"