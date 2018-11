Ανακοινώθηκαν τα βραβεία της ΑΤΡ για το 2018 και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναδείχθηκε ως ο «πιο βελτιωμένος παίκτης της χρονιάς στον κόσμο» (Most Improved Player). Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας βρίσκεται στους βραβευθέντες, μαζί με τους Ράφαελ Ναδάλ, Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Είναι το επιστέγασμα μιάς εκπληκτικής χρονιάς για τον Τσιτσιπά, που άρχισε τον Ιανουάριο με την είσοδό του στο «top-100» ως Νο 91 της παγκόσμιας κατάταξης και έφτασε έως το νο 15. Μέσα στο διάστημα αυτό, αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε έναν τελικό ΑΤΡ διοργάνωσης στη Βαρκλελόνη και έφτασε σε έναν masters τελικό, στο Rogers Cup του Τορόντο (και στους δύο ηττήθηκε από τον Ναδάλ), νίκησε τενίστες του «top-10» και ανάμεσά τους τον Νόβακ Τζόκοβιτς, έφτασε έως τον Δ' γύρο ενός Grand Slam (Γουίμπλεντον) και στο αποκορύφωμα όλων αυτών, έγινε στην Στοκχόλμη η πρώτος Έλληνας που κατέκτησε τίτλο σε μια ATP διοργάνωση. Και μπορεί να έχει και συνέχεια το αμέσως επόμενο διήμερο, καθώς ήδη βρίσκεται στα ημιτελικά του Next Gen ATP Finals στο Μιλάνο και μετέχει ως νο 1 του ταμπλό.

Ανθυποψήφιοι του Τσιτσιπά στην συγκεκριμένη κατηγορία ήταν ο 26χρονος Ιταλός Μάρκο Σετσινάτο, ο 19χρονος Αυστραλός Άλεξ Ντε Μίναουρ και ο 23χρονος Βρετανός Κάιλ Έντμουντ. Έχει την δική του αξία το γεγονός, πως ο νικητής του βραβείου «Most Improved Player of the Year», εκλέγεται από τους ίδιους τους παίκτες της ΑΤΡ.

Όλα τα βραβεία της ΑΤΡ για το 2018:

Κορυφαία επιστροφή της χρονιάς: Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)

Βραβείο "Στέφαν Έντμπεργκ" για το "ευ αγωνίζεσθαι": Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία)

Ο πιο αγαπημένος του κοινού: Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία)

Ο πιο βελτιωμένος της χρονιάς: Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα)

Κορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος: Άλεξ Ντε Μίναουρ (Αυστραλία)

Κορυφαίος προπονητής: Μάριαν Βάιντα (Σλοβακία)

Βραβείο "Άρθουρ Ας" φιλανθρωπικής προσφοράς: Τόμι Ρομπρέδο (Ισπανία)

Οι πιο αγαπημένοι του κοινού σε διπλό: Μάικ Μπράιαν / Τζακ Σοκ (ΗΠΑ)

Κορυφαία τουρνουά: Ίντιαν Γουέλς (ATP Masters 1000), Κουίνς Λονδίνου (500), Όπεν Στοκχόλμης (250)