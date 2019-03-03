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ΕΠΣΗ: Ολα τα αποτελέσματα

Αθλητικά

ΕΠΣΗ: Ολα τα αποτελέσματα

03.03.2019 - 18:43
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Ο Ζαρός  συνεχίζει να κρατά τη διαφορά ασφαλείας από τις υπόλοιπες ομάδες της Α1 ΕΠΣΗ.Ολα τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου.
Α1 ΕΠΣΗ (24η)
ΑΛΜΥΡΟΣ – ΡΩΜΑΝΟΣ  ...............2-1
ΖΑΡΟΣ – ΜΙΝΩΙΚΗ ....................... 3-1
ΦΑΙΣΤΟΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ....... 3-2
ΤΡΙΤΩΝΙΑ - ΠΑΝΟΜ  .....................1-3
ΜΟΙΡΕΣ – ΓΟΡΤΥΣ .......................2-1
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ – ΠΟΡΟΣ ................. 0-0
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ.. 1-2
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΤΥΛΙΣΟΣ.......18.00
    
Α2 ΕΠΣΗ (24η)
ΡΟΥΒΑΣ – ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ..................4-0
ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ – ΛΙΝΤΟ ..............1-2
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ  ......1-1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ....................4-0
ΔΙΑΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ........................0-3
Α.Ο.Κ. - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ.........1-0
Ο.Φ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΑΜΑΣΤΑ....          
Β1 ΕΠΣΗ (21η)
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ.......0-3
ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ – ΠΗΓΑΣΟΣ...........3-1
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ – ΒΟΝΗ ..........0-4
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛ. - ΚΑΝΑΡΙΑ ...............1-5
ΔΩΡΙΕΑΣ - ΜΟΧΟΣ............................ 2-2
ΓΑΡΙΠΑ - ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ............0-5
ΕΘΝΙΚΟΣ-ΧΑΡΑΥΓΗ  ........................ 3-0α.α.
B2 ΕΠΣΗ (21η)
ΟΦΑΜ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ  ..................1-2
ΔΑΦΝΕΣ - ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ...............5-0
ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 – ΑΣΙΤΕΣ ..................2-0
ΧΕΙΜΑΡΟΣ – ΡΑΥΚΟΣ ......................0-2
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ .....0-1
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ - ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 .......1-1
ΡΕΠΟ: ΕΓΟΗ
Γ’ ΕΠΣΗ (18η)
ΙΝΙ – ΚΟΥΝΑΒΟΙ ................................... ..2-1
Ν.ΜΟΙΡΩΝ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ .......1-0
ΡΟΔΙΑ - ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  ..................1-6
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. - ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010.....1-3
ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ .......2-3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ..........
ΡΕΠΟ: ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΕΠΣΗ

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