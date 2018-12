O αθλητισμός στην Ελλάδα και στον κόσμο, αποχαιρέτησε και το 2018, ανθρώπους που διακρίθηκαν και αγαπήθηκαν στην διάρκεια της καριέρας τους. Αθλητές, προπονητές, παράγοντες.

Από τον Ευγένιο Γκέραρντ στον Τάκη Λουκανίδη και τον Κώστα Πολυχρονίου, από τον Κώστα Πολίτη στον Αρη Ραφτόπουλο, τον Αριστείδη Ρουμπάνη και τον Ορέστη Αγγελίδη, αλλά και τους Κωστάκη Κουτσοκούμνη, Ανρί Μισέλ, Ρέι Γουίλκινς, Ντάβιντε Αστόρι και τον Πάτρικ Μπάουμαν, έμελλε να είναι αυτή η τελευταία χρονιά της ζωής τους.

Aνάμεσα σε αυτούς που «έφυγαν», από τον χώρο του αθλητισμού, μέσα στο 2018, είναι και οι:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Nτούσαν Μιτόσεβιτς (68 ετών/1.1): Σέρβος ποδοσφαιριστής και προπονητής ποδοσφαίρου (Ηρακλής 1994-96, Πιερικός 2012-13), από καρκίνο.

Ευγένιος Γκέραρντ (77 ετών/2.1): Ολλανδός προπονητής (ΟΦΗ 1985-2000, Ηρακλής 2002-03), από προβλήματα υγείας.

Αντόνιο Βαλεντίν Αντζελίλο (80 ετών/5.1: Αργεντίνος ποδοσφαιριστής (Ιντερνατσιονάλ 1957-61, Μίλαν 1965-66 και 1967-68, εθνική Αργεντινής 1955-57 και Ιταλίας 1960-62) και προπονητής (εθνική Μαρόκου 1989-90), 1ος σκόρερ του πρωταθλήματος Ιταλίας (1959), κυπελλούχος Ιταλίας (1964).

Τόμι Λόρενς (77 ετών/9.1): Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής (Λίβερπουλ 1957-71, εθνική Σκωτίας 1963-69), Κυπελλούχος Αγγλίας (1965).

Ετιέν Μπαγί (94 ετών/10.1): Γάλλος σπρίντερ, πρωταθλητής Ευρώπης (1950 στα 100 μέτρα).

Τάκης Λουκανίδης (81 ετών/11.1): Έλληνας ποδοσφαιριστής (Δόξα Δράμας 1959-61, Παναθηναϊκός 1961-69 και Άρης 1969-70, εθνική Ελλάδας 1958-67), από τους κορυφαίους του ελληνικού ποδοσφαίρου, πρωταθλητής (1962, 64, 65, 69) και Κυπελλούχος Ελλάδας (1967, 70).

Αριστείδης Ρουμπάνης (86 ετών/13.1): Έλληνας πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και αθλητής του στίβου.

Τζο Τζο Γουάιτ (71 ετών/16.1): Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, πρωταθλητής του ΝΒΑ (1974, 76), μέλος του Naismith Memorial Basketball Hall of F ame|Hall of Fame] (Σέλτικς, Ουόριορς, Κάνσας Σίτι Κινγκς), χρυσός Ολυμπιονίκης (1968), από πνευμονία.

Κλάρα Μαρανγκόνι (102 ετών/18.1): Ιταλίδα γυμνάστρια, αργυρή Ολυμπιονίκης (1928 στο ομαδικό.

Φιλίπ Γκοντέ (75 ετών/21.1): Γάλλος ποδοσφαιριστής (Ναντ 1963-71, εθνική Γαλλίας 1965-70, Παγκόσμιο Κύπελλο 1966), παίκτης της χρονιάς στη Γαλλία (1965, 66) και 1ος σκόρερ του γαλλικού πρωταθλήματος (1966).

Σαμίκα Σκοτ (34 ετών/23.1): Αμερικανίδα καλαθοσφαιρίστρια (Εσπερίδες 2007-08), από καρκίνο.

Ατζέλιο Βιτσίνι (84 ετών/30.1): Ιταλός ποδοσφαιριστής (Σαμπντόρια 1956-63) και προπονητής (Ουντινέζε, εθνική Ιταλίας 1986-91).

Ρασουάλ Μπάτλερ (38 ετών/31.1): Αμερικανός καλαθοσφαιριστής του ΝΒΑ (Μαίάμι, Χόρνετς, Κλίπερς), σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Κάρολι Παλοτάι (82 ετών/3.2): Ούγγρος ποδοσφαιριστής, χρυσός Ολυμπιονίκης (1964) και διαιτητής.

Λίαμ Μίλερ (36 ετων/9.2): Ιρλανδός ποδοσφαιριστής, από καρκίνο του παγκρέατος.

Ζοζέφ Μπονέλ (79 ετών/13.2): Γάλλος ποδοσφαιριστής (Μαρσέιγ 1967-73, εθνική Γαλλίας 1967-69, Παγκόσμιο Κύπελλο 1966.

Λουίς Σιντ (88 ετών/13.2): Ισπανός προπονητής ποδοσφαίρου (Ρεάλ Σαραγόθα, Σεβίλλη, Ατλέτικο Μαδρίτης 1981).

Σεργκέι Λιτβίνοφ (60 ετών/19.2): Ρώσος χρυσός Ολυμπιονίκης της σφυροβολίας με τα χρώματα της Σοβιετικής Ένωσης (1988 - 2ος το 1980), παγκόσμιος πρωταθλητής (1983, 87), από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Μπέντσε Λαζάρ (26 ετών/22.2): Ούγγρος ποδοσφαιριστής, που κατέκτησε το Κύπελλο Ουγγαρίας (2014 με την Ουίπεστ), από λευχαιμία.

Μπράνκο Κούμπαλα (69 ετών/25.2): Ισπανο-Τσέχος ποδοσφαιριστής (Εσπανιόλ, Ντάλας Τορνέιντο).

Κίνι (68 ετών/27.2): Ισπανός ποδοσφαιριστής (Σπόρτινγκ Χιχόν 1968-80 και 1984-87, ΦΚ Μπαρτσελόνα 1980-84, εθνική Ισπανίας 1970-82), Κυπελλούχος Ευρώπης (1982), από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ορέστης Αγγελίδης (87 ετών/28.2): Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής (ΠΑΟΚ), πρωταθλητής Ελλάδας (1959) και ομοσπονδιακός τεχνικός.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Σερ Ρότζερ Μπάνιστερ (88 ετών/3.3): Βρετανός αθλητής μεσαίων αποστάσεων, πρωταθλητής Ευρώπης (1954 στα 1.500 μέτρα), ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε το μίλι σε χρόνο λιγότερο από 4 λεπτά.

Σαμπίτ Χάτζιτς (60 ετών/3.3): Βόσνιος καλαθοσφαιριστής, χάλκινος Ολυμπιονίκης (1984 με τα χρώματα της Γιουγκοσλαβίας) και προπονητής (εθνική Βοσνίας και Ερζεγοβίνης 1995-2001), πρωταθλητής (1978, 80, 83) και κυπελλούχος Γιουγκοσλαβίας (1978, 84) και κάτοχος της Ευρωλίγκα (1979) ως παίκτης.

Ντάβιντε Αστόρι (31 ετών/4.3): Ιταλός ποδοσφαιριστής (Κάλιαρι (2008-2016), Φιορεντίνα (από το 2016), εθνική Ιταλίας (2011-17)), από μυοκαρδιακό έμφραγμα.

Κωστάκης Κουτσοκούμνης (61 ετών/5.1): Κύπριος ποδοσφαιρικός παράγοντας πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (από το 2001) και μέλος του συμβουλίου της ΦΙΦΑ (από το 2017).

Βλαντιμίρ Γκερασίμοφ (28 ετών/9.3): Ρώσος ποδοσφαιριστής, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

Κεν Φλατς (54 ετών/12.3): Αμερικανός τενίστας, νικητής του διπλού στο Γουίμπλεντον (1987, 88) και στο Αμερικανικό Όπεν (1985, 93), χρυσός Ολυμπιονίκης (1988), από επιπλοκές πνευμονίας.

Ρουμπέν Γκαλβάν (65 ετών/14.3): Αργεντίνος ποδοσφαιριστής (Ιντεπεντιέντε, εθνική Αργεντινής), παγκόσμιος πρωταθλητής (1978).

Βασίλης Σακελλαράκης (85 ετών/14.3): Έλληνας αθλητής του στίβου, Βαλκανιονίκης και επί πολλά έτη προπονητής της εθνικής στίβου Ελλάδας.

Χουάν Γουενπάν (22 ετών/15.3): Κινέζος κολυμβητής, Παραολυμπιονίκης (2016), σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

Ηλίας Μποσγανάς (51 ετών/16.3): Έλληνας διαιτητής, μέλος της επιτροπής διαιτησίας.

Άντριαν Λίλεμπεκ Όφλιεν (20 ετών/16.3): Νορβηγός ποδοσφαιριστής (Κονγκσβινγκερ), από δηλητηρίαση του αίματος.

Κώστας Σαρρής (98 ετών/19.3): Έλληνας παράγοντας του ποδοσφαίρου (ΟΦΗ).

Ρενέ Χούσεμαν (64 ετών/22.3): Αργεντίνος ποδοσφαιριστής (Ιντεπεντιέντε 1984, εθνική Αργεντινής 1973-79, παγκόσμιος πρωταθλητής (1978).

Ζέκε Άπσοου (26 ετών/26.3): Αμερικανός καλαθοσφαιριστής (Grand Rapids Drive), από ανακοπή της καρδιάς στη διάρκεια αγώνα.

Μιχάλης Βιντζηλαίος (85 ετών/27.3): Έλληνας παράγοντας της καλαθοσφαίρισης, πρώην αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Εμιλιάνο Μοντόνικο (71 ετών/29.3): Ιταλός προπονητής ποδοσφαίρου (Τορίνο, Αταλάντα, Φιορεντίνα), από καρκίνο του στομάχου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Άλτον Φορντ (36 ετών/2/4): Αμερικανός καλαθοσφαιριστής (Σανς,Ρόκετς), από λέμφωμα.

Πέτρος Πολυκράτης (105 ετών/2/4): Έλληνας διεθνής διαιτητής, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΟ.

Ρέι Ουίλκινς (61 ετών/4.4): Άγγλος ποδοσφαιριστής (Τσέλσι 1973-79, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1979-84) και προπονητής (ΚΠΡ), από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Αλεξάντρ Κούρλοβιτς (56 ετών/6.4): Λευκορώσος αρσιβαρίστας, χρυσός Ολυμπιονίκης (1988 με τη Σοβιετική Ένωση, 1992 με την Ενωμένη Ομάδα στα +110 κιλά), παγκόσμιος (1987, 89, 91) και πρωταθλητής Ευρώπης (1989, 90), παγκόσμιος πρωταθλητής στα +108 κιλά το 1994 με τη Λευκορωσία.

Μίκαελ Γκουλάερτς (23 ετών/8.4): Βέλγος ποδηλάτης, από ανακοπή κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρίσι-Ρουμπέ.

Αντόνιο Μπάρος (68 ετών/8.4): Πορτογάλος ποδοσφαιριστής (Μπενφίκα, εθνική Πορτογαλίας 1974-76), πρωταθλητής Πορτογαλίας (1971 75, 76, 77).

Σάουρο Τομά (92 ετών/9.4): Ιταλός ποδοσφαιριστής (Τορίνο 1947-51), πρωταθλητής (1948, 49), τελευταίος επιζών του δυστυχήματος στη Σουπέργκα.

Χαλ Γκριρ (81 ετών/14.4): Αμερικανός καλαθοσφαιριστής (Σίξερς), πρωταθλητής του NBA (1967), μέλος του Hall of Fame (1982).

Ρόι Μπέντλεϊ (93 ετών/20.4): Βρετανός ποδοσφαιριστής (Τσέλσι 1948-56, Φούλαμ 1956-60, εθνική Αγγλίας 1949-55), τελευταίος εν ζωή παίκτης της αγγλικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1950.

Ανρί Μισέλ (70 ετών/24.4): Γάλλος ποδοσφαιριστής (Ναντ 1966-82, εθνική Γαλλίας 1967-80) και προπονητής (εθνική Γαλλίας 1984-88, εθνική Καμερούν 1994, Άρης Θεσσαλονίκης 2001, εθνική Κένυας 2012).

ΜΑΪΟΣ

Πάβελ Περγκλ (40 ετών/1/5), Τσέχος ποδοσφαιριστής (Σπάρτα Πράγας 2003-07, ΑΕΚ Λάρνακας 2007-09), αυτοκτονία.

Λουγιάντα Ντσανγκάσε (21 ετών/4/5): Νοτιαφρικανός ποδοσφαιριστής, δύο μήνες αφότου χτυπήθηκε από κεραυνό στην διάρκεια φιλικού αγώνα.

Έρικ Γκέμπουρς (55 ετών/6/5): Βέλγος παγκόσμιος πρωταθλητής μοτοσικλέτας στα 125cc (1982, 83), 250cc (1987) και 500cc (1988, 90), ο πρώτος στον κόσμο που πήρε το παγκόσμιο και στις τρεις κατηγορίες, 125 - 250 & 500, από πνιγμό.

Μάκης Τσουτσάνης (48 ετών/8.5): Έλληνας υδατοσφαιριστής (Ναυτικός Όμιλος Πατρών), από καρκίνο.

Γιώργος Αράπος (48 ετών/9.5): Έλληνας διαιτητής ποδοσφαίρου, στη Σάμο.

Ομάρ Νταούντ (35 ετών/9.5): Λίβυος ποδοσφαιριστής (Αλ Αχλί, Καμπιλί, εθνική Λιβύης), σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα.

Ούγο Γκέρα (52 ετών/11.5):, Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής (εθνική Ουρουγουάης 1992-93, Μπόκα Τζούνιορς), από μυοκαρδιακό έμφραγμα.

Ιβάν Μαϊνινί (74 ετών/11.5): Γάλλος διαιτητής και παράγοντας της καλαθοσφαίρισης, πρόεδρος της FIBA (2010-14) και νωρίτερα της Γαλ λικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (1992-2010).

Μανώλης Μαθιουλάκης (82 ετών/11.5): πρόεδρος του Πλατανιά (2014-18), ο οποίος ενεργοποίησε ξανά την χανιώτικη ομάδα το 1958.

Νταγκ Φορντ (95 ετών/14.5): Αμερικανός γκόλφερ, πρωταθλητής του PGA (1955) και του Μάστερς (1957), μέλος του Hall of Fame του παγκόσμιου γκολφ (2011).

Τζέιλοϊντ Σάμιουελ (37 ετών/15/5): ποδοσφαιριστής από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο (Άστον Βίλα 1998-2007, εθνική Τρινιντάντ και Τομπάγκο 2009) και προπονητής (Έγκερτον από το 2017), σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα από τη σύγκρουση του οχήματός του με άλλο όχημα.

Ρέι Γουίλσον (83 ετών/16/5): Βρετανός ποδοσφαιριστής (Χάντερσφιλντ, Έβερτον, εθνική Αγγλίας 1960-68), παγκόσμιος πρωταθλητής (1966 και κυπελλούχος Αγγλίας το 1966), από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Ντογάν Μπαμπατζάν (88 ετών/18.5): Ο πρώτος Τούρκος που διαιτήτευσε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου και που έδωσε την πρώτη κόκκινη κάρτα (1974) στην Ιστορία του Μουντιάλ.

Ντανιέλα Σαμούλσκι (33 ετών/22.5): Γερμανίδα κολυμβήτρια, πρωταθλήτρια Ευρώπης (2006, 10), η οποία πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μέτρα ύπτιο (2009), από καρκίνο του στομάχου.

Τάσος Μούστος (73 ετών/24.5): Έλληνας διαιτητής.

Αντώνης Δερμάτης (82 ετών/26.5): Έλληνας ποδοσφαιριστής (Ολυμπιακός).

Φέρεντς Κόβατς (84 ετών/30.5): Ούγγρος ποδοσφαιριστής (ΜΤΚ Βουδαπέστης 1954-65, εθνική Ουγγαρίας 1955), 3ος Ολυμπιονίκης (1960) και προπονητής (εθνική Ουγγαρίας 1978-79).

ΙΟΥΝΙΟΣ

Αλεχάντρο Πενιαράντα (24 ετών/1.6): Κολομβιανός ποδοσφαιριστής (Κορτουλούα), σκοτώνεται από πυρά.

Κώστας Πολυχρονίου (82 ετών/1.6): Έλληνας ποδοσφαιριστής (Ολυμπιακός 1953-68, πρωταθλητής (1956-59, 1966-67) και κυπελλούχος Ελλάδας (1957-61, 1963, 65, 68) και προπονητής (Ολυμπιακός 1993-94 και εθνική ανδρών).

Παύλος Γιαννακόπουλος (88 ετών/10.6): Επί σειρά ετών πρόεδρος της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Άρης Ραφτόπουλος (68 ετών/2.6): Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής (ΟΣΦΠ, εθνική Ελλάδας) και προπονητής.

Βασίλης Βουρτζούμης (51 ετών/12.6): Έλληνας προπονητής καλαθοσφαίρισης, μάνατζερ της ομάδας μπάσκετ του Άρη.

Ρενάτο Βρέμπιτσιτς (47 ετών/12.6): Κροάτης υδατοσφαιριστής, αργυρός Ολυμπιονίκης (1996), από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ανν Ντόνοβαν (55 ετών/13.6): Αμερικανίδα αθλήτρια και προπονήτρια της καλαθοσφαίρισης, χρυσή Ολυμπιονίκης (1984, 1988 ως παίκτρια, 2004 ως βοηθός προπονήτρια - και πρωταθλήτρια WNBA το 2004), παγκόσμια πρωταθλήτρια ως προπονήτρια (1998, 2002), μέλος του Hall of Fame, από καρδιακή προσβολή.

Νίκος Μαλλής (22 ετών/16.6): Έλληνας τερματοφύλακας του ποδοσφαίρου (Καλλονή, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής), σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα στη Λέσβο.

Κώστας Πολίτης (76 ετών/18.6): Έλληνας προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ (κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ 1987), από προβλήματα υγείας.

Αμπντέλ Ραχίμ Μοχαμέντ (25.6): Αιγύπτιος σχολιαστής ποδοσφαίρου και πρώην προπονητής της αιγυπτιακής ομάδας Ζαμάλεκ, από ανακοπή της καρδιάς μετά την ήττα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου από τη Σαουδική Αραβία στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας.

Ιρένα Σεβίνσκα (72 ετών/29.6): Πολωνέζα αθλήτρια του στίβου, χρυσή Ολυμπιονίκης (1964 στα 4Χ100 μ. , 68 στα 200 μ. και 1976 στα 400 μέτρα - 2η το 1964 και 3η το 1972 στα 200 μ., 2η το 1964 στο μήκος και 3η το 1972 στα 200 μ.

Γιάννης Σαλταπίδας (85 ετών/30.6): Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο πρώτος αρχηγός της ΑΕΛ (1964-65).

ΙΟΥΛΙΟΣ

Λουκάς Παπαδόπουλος (2.7): Βαλκανιονίκης της ιππασίας, έπειτα από αυτοκινητικό δυστύχημα.

Φρανκ Ράμσι (86 ετών/8.7): Αμερικανός καλαθοσφαιριστής (Μπόστον Σέλτικς 1954-64, πρωταθλητής του NCAA (1951) και του ΝΒΑ (1957, 1959-64), μέλος του Hall of Fame.

Δημήτρης Παυλογιάννης (18 ετών/9.7): Έλληνας πρωταθλητής της τεχνικής κολύμβησης (3ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στα 800 μέτρα επιφάνειας το 2018), από παθολογικά αίτια.

Γιώργος Μεσημερτσής (80 ετών/10.7): Κύπριος αθλητής του στίβου, 14 φορές πρωταθλητής Ελλάδος στα 800, 1.500 , 5.000 μ. και στα 3.000 μέτρα φυσικά εμπόδια, κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ (1968) στα 5 χιλιόμετρα.

Κεμπέντε Μπάλτσα (66 ετών/10.7): Αιθίοπας Μαραθωνοδρόμος, νικητής του Κλασικού Μαραθώνιου της Αθήνας (1977) και του Διεθνούς Μαραθωνίου του Μόντρεαλ (1979, 81, 83, 85).

Λίμπερ Βέσπα (46 ετών/25.7), Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής (Αρχεντίνος Τζούνιορς, Ροσάριο Σεντράλ, εθνική Ουρουγουάης) και προπονητής (C.A. Cerro, Club Nacional de Football), από ανεύρυσμα.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ιάσων Πανταζής (21 ετών/3.8): Έλληνας υδατοσφαιριστής (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου), σε τροχαίο δυστύχημα.

Νίκολας Μπετ (28 ετών/8.8): Κενυάτης αθλητής του στίβου, πρωταθλητής Ευρώπης στα 400 μέτρα με εμπόδια (2015), σε τροχαίο δυστύχημα.

Ζβόνκο Μπέγκο (77 ετών/13.8): Κροάτης ποδοσφαιριστής (Χάιντουκ Σπλιτ, εθνική Γιουγκοσλαβίας), χρυσός Ολυμπιονίκης (1960 με τα χρώματα της Γιουγκοσλαβίας).

Μάριο Τρέμπι (78 ετών/14.8): Ιταλός ποδοσφαιριστής (Μίλαν 1959-66, Μόντσα 1969-73, εθνική Ιταλίας 1961-63), πρωταθλητής (1959, 62), Κυπελλούχος (1968) Ιταλίας και Κυπελλούχος Ευρώπης (1963).

Έλενα Σουσούνοβα (49 ετών/16.8): Ρωσίδα γυμνάστρια, μέλος του Hall of Fame, πρωταθλήτρια Ευρώπης (1985) και παγκόσμια πρωταθλήτρια (1985, 87) και χρυσή Ολυμπιονίκης (1988 στο ομαδικό, σύνθετο ατομικό, 2η στη δοκό ισορροπίας και 3η στους ασύμμετρους ζυγούς), από επιπλοκές πνευμονίας.

Αλεξέι Παραμόνοφ (93 ετών/24.8): Ρώσος ποδοσφαιριστής (Σπάρτακ Μόσχας, εθνική Σοβιετικής Ένωσης) και προπονητής (Ετουάλ Σαχέλ), χρυσός Ολυμπιονίκης (1956).

Οδυσσέας Εσκιτζόγλου (86 ετών/26.8): Έλληνας ιστιοπλόος, χρυσός Ολυμπιονίκης στην κατηγορία Ντράγκον (1960).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Γιώργος Μπανασάκης (78 ΕΤΏΝ/4.9), Έλληνας αθλητικός παράγοντας, πρόεδρος του Ολυμπιακού (1991-92).

Ουίλιαμ Γκομίς (19 ετών/9.9), Γάλλος ποδοσφαιριστής, σκοτώνεται από πυρά.

Γκόμεζ ντε Φαρία (81 ετών/13.9): Πορτογάλος ποδοσφαιριστής και προπονητής (ΠΑΣ Γιάννινα δεκαετία '70, Αθηναϊκός), ο οποίος έφερε τον Χουάν Ραμόν Ρότσα στην Ελλάδα με το όνομα Γιάννης Μπουμπλής.

Τάσος Βασιλείου (80 ετών/30.9): Έλληνας ποδοσφαιριστής (ΑΕΚ 1964-70, εθνική Ελλάδας 1960-66), πρωταθλητής (1968) και κυπελλούχος Ελλάδας (1966).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Μάικ Ευαγγελίτσης (38 ετών/10.10): Έλληνας μπασκετμπολίστας, από ανακοπή καρδιάς.

Νικολάι Πάνκιν (69 ετών/13.10): Ρώσος κολυμβητής, χάλκινος Ολυμπιονίκης (1968 στα 100 μέτρα πρόσθιο), πρωταθλητής Ευρώπης (1970) και προπονητής.

Πάτρικ Μπάουμαν (51 ετών/14.10): γενικός γραμματέας της FIBA (από το 2003), από καρδιακή προσβολή.

Φερνάντο Σερένα (77 ετών/15.10): Ισπανός ποδοσφαιριστής (Ρεάλ Μαδρίτης, εθνική Ισπανίας), πρωταθλητής Ισπανίας (1964, 65, 67, 68) και κυπελλούχος Ευρώπης (1966).

Ιλίε Μπάλατσι (62 ετών/21.10): Ρουμάνος ποδοσφαιριστής (Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Ντιναμό Βουκουρεστίου, εθνική Ρουμανίας 1974-86) και προπονητής, Ρουμάνος Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς (1981, 82).

Χοσέ Βάρακα (86 ετών/22.10): Αργεντίνος ποδοσφαιριστής (Ρίβερ Πλέιτ 1960-65, εθνική Αργεντινής 1956-66 - Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1958, 66) και προπονητής (Ρίβερ Πλέιτ, Μπόκα Τζούνιορς 1972).

Βιχάι Σριβανταναπράμπα (60 ετών/27.10):Ο ιδιοκτήτης της Λέστερ μαζί με τέσσερα ακόμα άτομα, σκοτώθηκαν μετά την συντριβή του ελικοπτέρου το απόγευμα του Σαββάτου, 27 Οκτωβρίου. Το ελικόπτερο συνετρίβη σε χώρο στάθμευσης έξω από το γήπεδο και ενώ απογειωνόταν μετά από αγώνα της Premier League με την Γουέστ Χαμ στο King Power Stadium.

Ντανιέλ Κορέα Φρέιτας (24 ετών/27.10): Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής (Μποταφόγκο, Σάο Πάουλο), σκοτώνεται με μαχαίρι.

Ζοζέ Αραούζο (46 ετών/31.10): Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, γνωστότερος ως Εσκερντίνια (Πόρτο), από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Πέτρος Σκαφιάς (24 ετών/10.11): Έλληνας πρωταθλητής του κικ μπόξινγκ (Άρης), από ανακοπή καρδιάς.

Βαλντίρ Μποκάρντο (82 ετών/18.11): Βραζιλιάνος καλαθοσφαιριστής, παγκόσμιος πρωταθλητής (1959) και χάλκινος Ολυμπιονίκης (1960).

Σοσλάν Αντίεφ (66 ετών/22.11): Ρώσος παλαιστής της ελευθέρας, χρυσός Ολυμπιονίκης (1976, 80 στα +100 κιλά), παγκόσμιος πρωταθλητής (1973, 75, 77, 78) και πρωταθλητής Ευρώπης (1974, 75, 82).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

-