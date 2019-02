Την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ο έρωτας έχει την τιμητική του. Μπορεί για τους ερωτευμένους η κάθε μέρα να είναι γιορτή ωστόσο σήμερα χρειάζεται ο έρωτας να πάρει ... σάρκα και οστά και να μην αφήσετε καμία αμφιβολία για τα συναισθήματα σας.

Δεν χρειάζεται να βγείτε έξω για να κάνετε ξεχωριστή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Αν είστε λοιπόν ερωτευμένοι, δεν έχετε παρά να δείξετε στον σύντροφό σας την αγάπη σας με γλυκές και απλές χειρονομίες. Ρίξτε μια ματιά!

Ψήστε cupcakes

Ακόμα κι αν δεν είστε expert στην κουζίνα, τα cupcakes είναι πραγματικά εύκολο να γίνουν. Ποιος άντρας θα μπορέσει να αντισταθεί σε αυτή τη θέα; Χαρούμενα γλυκάκια που κλείνουν γλυκά το μάτι και εύχονται Χρόνια Πολλά!

Μάθετε ένα τραγούδι

Ακόμα κι αν δεν ξέρετε να παίζετε κάποιο όργανο, μπορείτε εύκολα να μάθετε να παίζετε κάποιες νότες στο πιάνο ή στην κιθάρα. Συνοδέψτε τη μουσική με ένα ωραίο τραγούδι. Ακόμα κι αν δεν έχετε καλή φωνή θα εκτιμήσει την σκέψη.

Γράψτε ένα σημείωμα αγάπης

Μια πραγματικό σημείωμα αγάπης. Όπως τα ραβασάκια που γράφαμε στο σχολείο ή σαν εκείνα τα χειρόγραφα του 18ου αιώνα!

Φτιάξτε μια ρομαντική λίστα με τραγούδια

Ετοιμάστε μια λίστα με τα πιο ερωτικά τραγούδια και απολαύστε την με τον καλό σας την βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου.

Ραντεβού στο μέρος που συναντηθήκατε για πρώτη φορά

Όπου κι αν ήταν αυτό, καιρός να επιστρέψετε στον τόπο του …εγκλήματος!

Κάντε του ένα μασαζάκι

Ας ελπίσουμε ότι θα το ανταποδώσει!

Μαγειρέψτε ένα δείπνο για δυο

Δεν έχει σημασία αν είστε καλή μαγείρισσα ή αν ξέρετε πώς να φτιάξετε το αγαπημένο του πιάτο. Απλά μαγειρέψτε κάτι του γούστου του, ανάψτε μερικά κεριά και η ατμόσφαιρα θα γίνει μονομιάς πιο ρομαντική. Κι αν τελικά κάψετε το κοτόπουλο, στοίχημα ότι δεν θα το καταλάβει;

Σαν παλιό σινεμά

Είναι παράδοση να το ρίξετε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στις ρομαντικές ταινίες. Οι προτάσεις είναι πολλές: The Notebook, Notting Hill, Love Actually, Pretty Woman, Casablanca, P.S. I Love you κ.α

Συμφωνήστε να κάνετε κάτι που πάντα του αρνείστε

Μήπως ο σύντροφός σας θέλει να πάτε μια μέρα μαζί του στο γυμναστήριο; Ή μήπως θέλει να καθίσετε και να σας εξηγήσει τους κανόνες του ποδόσφαιρου; Έχει λατρεία στα θρίλερ και του λέτε πάντα όχι. Ας πούμε ότι το Σάββατο ήρθε η ώρα να κάνετε πίσω και να διευρύνετε τους ορίζοντές σας…

Αφήστε σημειώματα αγάπης παντού!

Βάλτε του ένα post it με ένα γλυκό σημείωμα αγάπης στην τσάντα του γυμναστηρίου, στο μαξιλάρι, στο ψυγείο, στην ντουλάπα, όπου μπορείτε τελοσπάντων αρκεί να του υπενθυμίσετε πόσο πολύ νοιάζεστε για εκείνον.

Καθαρίστε το σπίτι

Είναι τρομερά ρομαντικό; Όχι. Είναι πραγματικά κάτι πρακτικό που θα το εκτιμήσει ; Ναι (αρκεί να μην κρύβετε ακούσια τα πράγματά του ενώ καθαρίζετε.)

Φτιάξτε μια λίστα με όλα όσα αγαπάτε πάνω του